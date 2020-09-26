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Распространение нового коронавируса
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В "Векторе" назвали срок появления антител к коронавирусу после прививки
Антитела к COVID-19 после вакцинации вырабатываются на 14-й день, но достаточный для защиты титр антител появляется после второй вакцинации, заявил директор... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:10
2020-09-26T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Антитела к COVID-19 после вакцинации вырабатываются на 14-й день, но достаточный для защиты титр антител появляется после второй вакцинации, заявил директор центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>.Ранее сообщалось, что Минздрав России приступил к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, завершить регистрацию планируется к 15 октября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

В "Векторе" назвали срок появления антител к коронавирусу после прививки

12:10 26.09.2020 (обновлено: 17:04 26.09.2020)
23502
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Антитела к COVID-19 после вакцинации вырабатываются на 14-й день, но достаточный для защиты титр антител появляется после второй вакцинации, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"На 14-е сутки уже формируется детектируемый уровень антител. Но при этом защитный титр антител формируется уже после второй иммунизации, интервал между ними 21 сутки, примерно через неделю, через две недели после второй иммунизации",- сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".
Ранее сообщалось, что Минздрав России приступил к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, завершить регистрацию планируется к 15 октября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
28410142
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
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