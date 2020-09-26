https://ria.ru/20200926/ubiystvo-1577808222.html

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области

Павел Сурков, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, арестован на два месяца, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:59

2020-09-26T11:59

2020-09-26T13:11

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости.</strong> Павел Сурков, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, арестован на два месяца, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Суркова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24 ноября 2020 года", — огласил решение судья Илья Широков.Следствие настаивало на заключении под стражу, акцентируя внимание на том, что ранее Сурков был неоднократно судим за совершение преступлений различной степени тяжести. Защита и подозреваемый не возражали.Сам Сурков признал свою вину в случившемся и сказал, что раскаивается. Он заявил журналистам, что причиной трагедии стало то, что он ругался с гражданской женой (матерью погибшей девочки) из-за того, что та была беременна от него и "сделала выкидыш". Про случившееся сказал, что ему жаль и он сам себе не простит. Как заманил девочку в безлюдное место, не помнит, был "слишком пьян". На вопрос журналистов, понимает ли он, что ему грозит пожизненное лишение свободы, Сурков ответил, что понимает, но "как жизнь повернет".Девочка 2010 года рождения пропала по дороге домой из школы в четверг в поселке Неклюдово <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a>. Последний раз ее видели в 17:00, когда она вышла из автобуса. Поздно вечером тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти. Утром в пятницу по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый мужчина 1986 года рождения.По данным регионального следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России, мужчина причастен к совершению еще одного убийства. По версии следствия, днем 24 сентября в доме по улице Державина в городе <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a> в ходе ссоры с местной жительницей он ударил ее молотком по голове, 46-летняя женщина скончалась. В тот же день злоумышленник, встретив на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, отвел девятилетнюю девочку в безлюдное место и задушил, после чего скрылся с места преступления.Сурков подозревается по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух лиц, малолетнего").

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577788728.html

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нижегородская область

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Подозреваемый в убийстве девочки в зале суда Подозреваемый в убийстве девочки в Нижегородской области Павел Сурков заявил журналистам, что причиной трагедии стало то, что он ругался с гражданской женой (матерью погибшей девочки) из-за того, что та была беременна от него и "сделала выкидыш". Про случившееся сказал, что ему жаль и он сам себе не простит. Как заманил девочку а безлюдное место не помнит, был "слишком пьян' 2020-09-26T11:59 true PT1M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, происшествия