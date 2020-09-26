https://ria.ru/20200926/tsar-zverey-pod-bokom-u-sobaki-ovcharka-vykarmlivaet-lvyat-1577805944.html
Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят
Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.
2020-09-26T10:52
2020-09-26T10:52
2020-09-26T10:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят
Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.
2020-09-26T10:52
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PT1M37S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, животные, видео
Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят
Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.
2020-09-26T10:52
true
PT1M37S
Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят
Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.