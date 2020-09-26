Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят

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Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.