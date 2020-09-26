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Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят
Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.
2020-09-26T10:52
2020-09-26T10:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят
Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.
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видео, животные, видео
Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят
Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.
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Царь зверей под боком у собаки: овчарка выкармливает львят

10:52 26.09.2020
386
Читать ria.ru в
Собака стала приемной мамой для львят, когда их родная мама отказалась их кормить. Специальная смесь, которую им пытались давать, львятам не понравилась, и они оставались голодными. Овчарка Сандра обычно выкармливала по 8 щенков, но в этот раз свой малыш один, поэтому молока хватает на всех.
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