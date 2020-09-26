https://ria.ru/20200926/trump-1577801549.html

Трамп назвал единственное условие своего поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "дружественного" процесса передачи власти в случае поражения на предстоящих выборах, однако выразил мнение, что... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T06:22

2020-09-26T06:22

2020-09-26T06:22

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заявил, что хочет "дружественного" процесса передачи власти в случае поражения на предстоящих выборах, однако выразил мнение, что проиграет, только если его соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте."Мы хотим очень дружественного переходного периода, но мы не хотим, чтобы нас обманули. Не хотим быть глупыми, чтобы сказать: "О, да, конечно, давайте передавать власть", зная что (они) смошенничали с тысячами и тысячами бюллетеней. Такого мы не потерпим", - добавил президент.Он также подчеркнул, что победитель выборов, возможно, не будет известен еще в течение месяцев после выборов."Очень не похоже на то, что вы узнаете победителя в ту же ночь. Я могу быть впереди, но им все будут приходить и приходить бюллетени, потому что они говорят, что бюллетени могут быть доставлены позже", - добавил Трамп.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>спросили, обеспечит ли он мирный переход власти после выборов. Президент не ответил прямо, заявив, что нужно будет посмотреть, что произойдет. Трамп вновь подверг сомнению эффективность голосования по почте и заявил, что ожидает не перехода власти, а ее продолжения. В Белом доме после заявили, что президент признает итоги свободных и справедливых выборов в стране, в тот же день Трамп выразил сомнение, что выборы могут быть честными.При этом ранее он также говорил, что готов принять решение Верховного суда, если тот признает победителем <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>.Байден со своей стороны заявил, что разговоры о том, что Трамп может признать или не признать итоги выборов являются типичным отвлекающим маневром президента, который хочет отвлечь внимание от проблем с коронавирусом и безработицей в стране.

https://ria.ru/20200924/vybory-1577732057.html

https://ria.ru/20200924/dipfeyk-1577727099.html

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире