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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200926/trump-1577801549.html
Трамп назвал единственное условие своего поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "дружественного" процесса передачи власти в случае поражения на предстоящих выборах, однако выразил мнение, что... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T06:22
2020-09-26T06:22
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заявил, что хочет "дружественного" процесса передачи власти в случае поражения на предстоящих выборах, однако выразил мнение, что проиграет, только если его соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте."Мы хотим очень дружественного переходного периода, но мы не хотим, чтобы нас обманули. Не хотим быть глупыми, чтобы сказать: "О, да, конечно, давайте передавать власть", зная что (они) смошенничали с тысячами и тысячами бюллетеней. Такого мы не потерпим", - добавил президент.Он также подчеркнул, что победитель выборов, возможно, не будет известен еще в течение месяцев после выборов."Очень не похоже на то, что вы узнаете победителя в ту же ночь. Я могу быть впереди, но им все будут приходить и приходить бюллетени, потому что они говорят, что бюллетени могут быть доставлены позже", - добавил Трамп.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>спросили, обеспечит ли он мирный переход власти после выборов. Президент не ответил прямо, заявив, что нужно будет посмотреть, что произойдет. Трамп вновь подверг сомнению эффективность голосования по почте и заявил, что ожидает не перехода власти, а ее продолжения. В Белом доме после заявили, что президент признает итоги свободных и справедливых выборов в стране, в тот же день Трамп выразил сомнение, что выборы могут быть честными.При этом ранее он также говорил, что готов принять решение Верховного суда, если тот признает победителем <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>.Байден со своей стороны заявил, что разговоры о том, что Трамп может признать или не признать итоги выборов являются типичным отвлекающим маневром президента, который хочет отвлечь внимание от проблем с коронавирусом и безработицей в стране.
https://ria.ru/20200924/vybory-1577732057.html
https://ria.ru/20200924/dipfeyk-1577727099.html
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вашингтон (город)
сша
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп назвал единственное условие своего поражения на выборах

06:22 26.09.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "дружественного" процесса передачи власти в случае поражения на предстоящих выборах, однако выразил мнение, что проиграет, только если его соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте.
"Мы проиграем выборы, только если они будут жульничать. И мы не можем позволить им этого - на карту поставлена наша страна, потому что эти люди разрушат нашу страну, а мы не можем такого допустить. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех. Но мы не можем этого позволить - если вы что-нибудь увидите, вы должны об этом сообщить", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Виргинии.
"Мы хотим очень дружественного переходного периода, но мы не хотим, чтобы нас обманули. Не хотим быть глупыми, чтобы сказать: "О, да, конечно, давайте передавать власть", зная что (они) смошенничали с тысячами и тысячами бюллетеней. Такого мы не потерпим", - добавил президент.
Он также подчеркнул, что победитель выборов, возможно, не будет известен еще в течение месяцев после выборов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 20:36Президентские выборы в США - 2020
В Белом доме рассказали, в каком случае Трамп признает результаты выборов
"Очень не похоже на то, что вы узнаете победителя в ту же ночь. Я могу быть впереди, но им все будут приходить и приходить бюллетени, потому что они говорят, что бюллетени могут быть доставлены позже", - добавил Трамп.
Ранее Трампа спросили, обеспечит ли он мирный переход власти после выборов. Президент не ответил прямо, заявив, что нужно будет посмотреть, что произойдет. Трамп вновь подверг сомнению эффективность голосования по почте и заявил, что ожидает не перехода власти, а ее продолжения. В Белом доме после заявили, что президент признает итоги свободных и справедливых выборов в стране, в тот же день Трамп выразил сомнение, что выборы могут быть честными.
При этом ранее он также говорил, что готов принять решение Верховного суда, если тот признает победителем Джо Байдена.
Байден со своей стороны заявил, что разговоры о том, что Трамп может признать или не признать итоги выборов являются типичным отвлекающим маневром президента, который хочет отвлечь внимание от проблем с коронавирусом и безработицей в стране.
RT предложил работу Дональду Трампу - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 18:28
"Это нечто". Ролик RT о "новой работе" Трампа взбудоражил мировые СМИ
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
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