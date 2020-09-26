https://ria.ru/20200926/trump-1577800476.html
Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
Президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T01:41
2020-09-26T01:41
2020-09-26T01:41
джордж флойд
дональд трамп
джо байден
миннеаполис
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих.Президент также вновь раскритиковал своего оппонента от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> и его политику, заявив, что "расовая справедливость начнется, когда Джо Байден уйдет на пенсию из публичной жизни".По городам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> от рук полиции афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
https://ria.ru/20200924/tramp-1577726850.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, дональд трамп, джо байден, миннеаполис, вашингтон (город), сша, в мире