Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/trump-1577800476.html
Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
Президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T01:41
2020-09-26T01:41
джордж флойд
дональд трамп
джо байден
миннеаполис
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577284817_0:4:2929:1652_1400x0_80_0_0_d4ed51bad8eacba8cb829a176d5099e8.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих.Президент также вновь раскритиковал своего оппонента от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> и его политику, заявив, что "расовая справедливость начнется, когда Джо Байден уйдет на пенсию из публичной жизни".По городам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> от рук полиции афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
https://ria.ru/20200924/tramp-1577726850.html
миннеаполис
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577284817_115:0:2495:1785_1400x0_80_0_0_d4949a675a451991b2b105ad18256285.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, дональд трамп, джо байден, миннеаполис, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter

01:41 26.09.2020
354
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих.
"Движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих", - сказал Трамп, выступая в Атланте на форуме в поддержку экономических возможностей афроамериканцев.
Президент также вновь раскритиковал своего оппонента от демократов Джо Байдена и его политику, заявив, что "расовая справедливость начнется, когда Джо Байден уйдет на пенсию из публичной жизни".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья на церемонии прощания с судьей Верховного суда Рут Гинзбург в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 18:24
Толпа освистала Трампа и его жену
1061012
Обсудить0
Джордж ФлойдДональд ТрампДжо БайденМиннеаполисВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный в Берлине
Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
Молоко в стаканах
Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
Марина Удгодская
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
Полиция Нигерии
В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео
Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
Пожилая женщина с банковской картой
Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
Сотрудники ОМОНа задерживают участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Сквер
Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
03:00Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Лента новостейМолния