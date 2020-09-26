https://ria.ru/20200926/stolknovenie-1577816206.html

В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой

Две женщины пострадали на северо-западе Москвы, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке, сообщает столичный департамент транспорта на... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T16:35

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2020-09-26T17:33

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Две женщины пострадали на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке, сообщает столичный департамент транспорта на своей странице в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram.</a>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры аварии с участием Ferrari в Москве Две женщины пострадали в аварии с участием Ferrari, врезавшейся в маршрутку на Щукинской в Москве. 2020-09-26T16:35 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, москва, происшествия