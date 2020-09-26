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В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой
Две женщины пострадали на северо-западе Москвы, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке, сообщает столичный департамент транспорта на... РИА Новости, 26.09.2020
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Две женщины пострадали на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке, сообщает столичный департамент транспорта на своей странице в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram.</a>
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москва
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Кадры аварии с участием Ferrari в Москве
Две женщины пострадали в аварии с участием Ferrari, врезавшейся в маршрутку на Щукинской в Москве.
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видео, москва, происшествия
В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Две женщины пострадали на северо-западе Москвы, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке, сообщает столичный департамент транспорта на своей странице в Telegram.
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В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой

16:35 26.09.2020 (обновлено: 17:33 26.09.2020)
26173
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Две женщины пострадали на северо-западе Москвы, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке, сообщает столичный департамент транспорта на своей странице в Telegram.
"На Щукинской, 42 автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика "Трансавтолиз", который находился на остановке. По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60-65 лет", - говорится в сообщении.
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