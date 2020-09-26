https://ria.ru/20200926/stolknovenie-1577816206.html
В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой
Две женщины пострадали на северо-западе Москвы, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке, сообщает столичный департамент транспорта на... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:35
2020-09-26T16:35
2020-09-26T17:33
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Две женщины пострадали на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке, сообщает столичный департамент транспорта на своей странице в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram.</a>
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры аварии с участием Ferrari в Москве
Две женщины пострадали в аварии с участием Ferrari, врезавшейся в маршрутку на Щукинской в Москве.
2020-09-26T16:35
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PT0M24S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, происшествия