https://ria.ru/20200926/soboleznovaniya-1577799909.html
В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 на Украине, пожелала... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T00:28
2020-09-26T00:28
2020-09-26T00:28
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
чугуев
германия
берлин (город)
украина
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, пожелала выжившим быстрой и полной поправки.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По последним данным, погибли 25 человек, два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
чугуев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ан-26, чугуев, германия, берлин (город), украина, в мире