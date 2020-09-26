https://ria.ru/20200926/soboleznovaniya-1577799909.html

В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 на Украине, пожелала... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T00:28

2020-09-26T00:28

2020-09-26T00:28

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

чугуев

германия

берлин (город)

украина

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, пожелала выжившим быстрой и полной поправки.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По последним данным, погибли 25 человек, два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

чугуев

германия

берлин (город)

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, чугуев, германия, берлин (город), украина, в мире