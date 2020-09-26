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https://ria.ru/20200926/samolet-1577799799.html
После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T00:13
2020-09-26T02:45
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьков
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>После крушения самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> возбудили дело, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>.Возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)", говорится в сообщении.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank">Чугуев</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По последним данным, погибли 25 человек, два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
харьков
украина
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьков, украина, в мире

После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело

00:13 26.09.2020 (обновлено: 02:45 26.09.2020)
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© Фото : Національна поліція УкраїниНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : Національна поліція України
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После крушения самолета Ан-26 под Харьковом возбудили дело, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)", говорится в сообщении.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По последним данным, погибли 25 человек, два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26ХарьковУкраинаВ мире
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