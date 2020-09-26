https://ria.ru/20200926/rebenok-1577819743.html

В Москве в ДТП пострадал десятилетний ребенок

Ребенок в возрасте 10 лет пострадал в ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями на Коровинском шоссе в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своём... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T18:32

2020-09-26T18:32

2020-09-26T18:39

россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок в возрасте 10 лет пострадал в ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями на Коровинском шоссе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает столичный департамент транспорта в своём <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.Ранее сообщалось, что на Коровинском шоссе, 23 произошло ДТП, столкнулись мотоцикл и два автомобиля."Детали ДТП: столкнулись 2 машины и мотоцикл, после чего был наезд на пешехода. Пострадал пешеход — ребёнок, по предварительным данным, 10 лет",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200911/dtp-1577099002.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия