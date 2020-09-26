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В Москве в ДТП пострадал десятилетний ребенок
Ребенок в возрасте 10 лет пострадал в ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями на Коровинском шоссе в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своём... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T18:32
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россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок в возрасте 10 лет пострадал в ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями на Коровинском шоссе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает столичный департамент транспорта в своём <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.Ранее сообщалось, что на Коровинском шоссе, 23 произошло ДТП, столкнулись мотоцикл и два автомобиля."Детали ДТП: столкнулись 2 машины и мотоцикл, после чего был наезд на пешехода. Пострадал пешеход — ребёнок, по предварительным данным, 10 лет",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200911/dtp-1577099002.html
россия
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россия, москва, происшествия

В Москве в ДТП пострадал десятилетний ребенок

18:32 26.09.2020 (обновлено: 18:39 26.09.2020)
2420
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ребенок в возрасте 10 лет пострадал в ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями на Коровинском шоссе в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Коровинском шоссе, 23 произошло ДТП, столкнулись мотоцикл и два автомобиля.
"Детали ДТП: столкнулись 2 машины и мотоцикл, после чего был наезд на пешехода. Пострадал пешеход — ребёнок, по предварительным данным, 10 лет",- говорится в сообщении.
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 15:27
В Москве ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом
1001253
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РоссияМоскваПроисшествия
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