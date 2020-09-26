https://ria.ru/20200926/pozner-1577800968.html
Познер назвал причину враждебности американцев к России
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о восприятии образа России в США и отметил, что американцы считают страну... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:38
2020-09-26T03:38
2020-09-26T11:53
россия
владимир познер
франция
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" высказался о восприятии образа России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и отметил, что американцы считают страну врагом из-за страха.Журналист поделился мнением, что в России не всегда объективно освещают события в Соединенных Штатах, например "показывая погромы и пожары без объяснения их причин".Телеведущий обратил внимание, что в США работают частные и государственные телевизионные компании.Познер предположил, что в конечном итоге это приводит к отрицательному результату."С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло", — отметил журналист.Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html
Столичная
Для американцев дружественная страна должна лежать тихо с раздвинутыми ногами
395
Максим Буланов
Вот здесь он молодец!! Все правильно говорит!!!
101
78
россия
франция
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир познер, франция, сша, в мире
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Журналист и телеведущий Владимир Познер
в беседе с "Комсомольской правдой
" высказался о восприятии образа России в США
и отметил, что американцы считают страну врагом из-за страха.
Журналист поделился мнением, что в России не всегда объективно освещают события в Соединенных Штатах, например "показывая погромы и пожары без объяснения их причин".
"На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а, может быть, даже в большей степени, чем мы их", — заявил Познер.
Телеведущий обратил внимание, что в США работают частные и государственные телевизионные компании.
"Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом", — рассказал он.
Познер предположил, что в конечном итоге это приводит к отрицательному результату.
"С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло", — отметил журналист.
Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции
. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.