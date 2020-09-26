https://ria.ru/20200926/pozner-1577800968.html

Познер назвал причину враждебности американцев к России

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о восприятии образа России в США и отметил, что американцы считают страну... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T03:38

2020-09-26T03:38

2020-09-26T11:53

россия

владимир познер

франция

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" высказался о восприятии образа России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и отметил, что американцы считают страну врагом из-за страха.Журналист поделился мнением, что в России не всегда объективно освещают события в Соединенных Штатах, например "показывая погромы и пожары без объяснения их причин".Телеведущий обратил внимание, что в США работают частные и государственные телевизионные компании.Познер предположил, что в конечном итоге это приводит к отрицательному результату."С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло", — отметил журналист.Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html

Столичная Для американцев дружественная страна должна лежать тихо с раздвинутыми ногами 395

Максим Буланов Вот здесь он молодец!! Все правильно говорит!!! 101

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россия

франция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир познер, франция, сша, в мире