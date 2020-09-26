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Познер назвал причину враждебности американцев к России
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о восприятии образа России в США и отметил, что американцы считают страну... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:38
2020-09-26T11:53
россия
владимир познер
франция
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" высказался о восприятии образа России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и отметил, что американцы считают страну врагом из-за страха.Журналист поделился мнением, что в России не всегда объективно освещают события в Соединенных Штатах, например "показывая погромы и пожары без объяснения их причин".Телеведущий обратил внимание, что в США работают частные и государственные телевизионные компании.Познер предположил, что в конечном итоге это приводит к отрицательному результату."С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло", — отметил журналист.Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html
Для американцев дружественная страна должна лежать тихо с раздвинутыми ногами
395
Вот здесь он молодец!! Все правильно говорит!!!
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россия
франция
сша
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россия, владимир познер, франция, сша, в мире

Познер назвал причину враждебности американцев к России

03:38 26.09.2020 (обновлено: 11:53 26.09.2020)
106802
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о восприятии образа России в США и отметил, что американцы считают страну врагом из-за страха.
Журналист поделился мнением, что в России не всегда объективно освещают события в Соединенных Штатах, например "показывая погромы и пожары без объяснения их причин".

"На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а, может быть, даже в большей степени, чем мы их", — заявил Познер.

Телеведущий обратил внимание, что в США работают частные и государственные телевизионные компании.

"Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом", — рассказал он.

Познер предположил, что в конечном итоге это приводит к отрицательному результату.
"С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло", — отметил журналист.
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 11:18
Познер рассказал о жалости к США
Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
13652201932568
Обсудить78
РоссияВладимир ПознерФранцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Для американцев дружественная страна должна лежать тихо с раздвинутыми ногами
26 сентября, 06:17
СтоличнаяСтоличная
357233424
Вот здесь он молодец!! Все правильно говорит!!!
26 сентября, 04:15
Максим БулановМаксим Буланов
19301375
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