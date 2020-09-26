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В Тюменской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Уголовное дело возбудили после гибели двух маленьких детей при пожаре в частном доме в деревне Мешалкина Тюменской области, дети были дома одни и спали,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:08
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следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбудили после гибели двух маленьких детей при пожаре в частном доме в деревне Мешалкина <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, дети были дома одни и спали, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК РФ.По версии следствия, вечером 25 сентября в деревне Мешалкина Абатского района дети 3 и 5 лет были дома одни и спали. В это время в доме произошло возгорание. Детей спасти не удалось, они погибли."В настоящее время следственными органами проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего ... Следователи проверяют условия жизни погибших детей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200925/pozhar-1577750807.html
тюменская область
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следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия

В Тюменской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме

12:08 26.09.2020 (обновлено: 12:16 26.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели двух маленьких детей при пожаре в частном доме в деревне Мешалкина Тюменской области, дети были дома одни и спали, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Тюменской области по факту гибели двоих малолетних детей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления... причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 25 сентября в деревне Мешалкина Абатского района дети 3 и 5 лет были дома одни и спали. В это время в доме произошло возгорание. Детей спасти не удалось, они погибли.
"В настоящее время следственными органами проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего ... Следователи проверяют условия жизни погибших детей", - добавляется в сообщении.
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