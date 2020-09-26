https://ria.ru/20200926/pozhar-1577808615.html
В Тюменской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Уголовное дело возбудили после гибели двух маленьких детей при пожаре в частном доме в деревне Мешалкина Тюменской области, дети были дома одни и спали,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:08
2020-09-26T12:08
2020-09-26T12:16
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбудили после гибели двух маленьких детей при пожаре в частном доме в деревне Мешалкина <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, дети были дома одни и спали, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК РФ.По версии следствия, вечером 25 сентября в деревне Мешалкина Абатского района дети 3 и 5 лет были дома одни и спали. В это время в доме произошло возгорание. Детей спасти не удалось, они погибли."В настоящее время следственными органами проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего ... Следователи проверяют условия жизни погибших детей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200925/pozhar-1577750807.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия