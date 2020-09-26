https://ria.ru/20200926/politsiya-1577825592.html

Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал создать национальную комиссию для выработки политики в отношении случаев применения... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T22:57

2020-09-26T22:57

2020-09-26T22:57

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал создать национальную комиссию для выработки политики в отношении случаев применения полицией чрезмерной силы, как в деле убитой правоохранителями афроамериканки Брионны Тейлор."Мы должны продолжать произносить ее имя. Мы должны двигаться дальше. Когда я буду президентом, будет национальная комиссия, которая будет сидеть в Белом доме, и мы соберем там эти стороны вместе и добьемся того, чтобы была проведена какая-то серьезная реформа в департаменте полиции", - сказал он в субботу в эфире телеканала <a href="https://www.msnbc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MSNBC</a>.По его словам, под сторонами он имеет в виду полицию и представителей общества.Байден подчеркнул, что насилие неприемлемо, повторив, что начинать надо уже сейчас с противодействия использованию чрезмерной силы, запрета удушающих приемов и пересмотра ордеров на обыск без стука в дверь, когда в квартиру фактически в любое время суток неожиданно вламываются правоохранителю.В среду одному из трех полицейских в рамках дела о гибели Брионны Тейлор были предъявлены обвинения. Полицейского Бретта Хэнкинсона обвинили по трем пунктам, сочтя, что он необоснованно подверг риску жизнь человека при отягчающих обстоятельствах. В частности, установлено, что он стрелял по трем квартирам, а не только по той, где находилась Тейлор. При этом его не обвинили в причинении смерти по неосторожности или убийстве.Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что в квартиру проникли воры. Имя Брионны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>, погибшего при задержании в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/1577722233.html

https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире