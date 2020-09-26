Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал создать национальную комиссию для выработки политики в отношении случаев применения полицией чрезмерной силы, как в деле убитой правоохранителями афроамериканки Брионны Тейлор.
"Мы должны продолжать произносить ее имя. Мы должны двигаться дальше. Когда я буду президентом, будет национальная комиссия, которая будет сидеть в Белом доме, и мы соберем там эти стороны вместе и добьемся того, чтобы была проведена какая-то серьезная реформа в департаменте полиции", - сказал он в субботу в эфире телеканала MSNBC.
По его словам, под сторонами он имеет в виду полицию и представителей общества.
Байден подчеркнул, что насилие неприемлемо, повторив, что начинать надо уже сейчас с противодействия использованию чрезмерной силы, запрета удушающих приемов и пересмотра ордеров на обыск без стука в дверь, когда в квартиру фактически в любое время суток неожиданно вламываются правоохранителю.
В среду одному из трех полицейских в рамках дела о гибели Брионны Тейлор были предъявлены обвинения. Полицейского Бретта Хэнкинсона обвинили по трем пунктам, сочтя, что он необоснованно подверг риску жизнь человека при отягчающих обстоятельствах. В частности, установлено, что он стрелял по трем квартирам, а не только по той, где находилась Тейлор. При этом его не обвинили в причинении смерти по неосторожности или убийстве.
Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что в квартиру проникли воры. Имя Брионны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
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