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https://ria.ru/20200926/poliklinika-1577811960.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют врачам в поликлиниках
Более половины россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:11
2020-09-26T14:11
фомнибус
здоровье - общество
фонд "общественное мнение"
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Более половины россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, свидетельствуют результаты опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank">фонда</a> "Общественное мнение" (ФОМ).По данным исследования, 56% россиян, как правило, доверяют врачам в больницах и поликлиниках, 33% респондентов признались, что не доверяют. При этом 36% россиян считают, что престиж профессии врача растет, столько же считают, что престиж профессии не меняется, а 17% респондентов считают, что престиж профессии снижается.Как указано в опросе, 15% россиян, считающих, что престиж профессии врача растет, причиной такого роста назвали эпидемию коронавируса, героическое поведение российских врачей во время эпидемии, 7% - повышение зарплаты врачам, еще 7% - востребованность профессии, а 2% - то, что молодежь чувствует призвание к этой профессии, больше поступает в медицинские вузы.Отмечается, что более половины россиян (55%) хотели бы, чтобы их ребенок или внук стал врачом. Не хотели бы этого 27% респондентов, затруднились ответить 18% опрашиваемых.Опрос "<a href="http://ria.ru/organization_FOMnibus/" target="_blank" data-auto="true">ФОМнибус</a>" проводился с 4 по 6 сентября среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20200605/1572409855.html
Сейчас много врачей-неучей...... Снизился профессионализм.
41
в поликлиниках врачи обычно хуже, чем в стационарах
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12
РИА Новости
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60
фомнибус, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество

Опрос показал, сколько россиян доверяют врачам в поликлиниках

14:11 26.09.2020
2396
© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве
Медицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более половины россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, 56% россиян, как правило, доверяют врачам в больницах и поликлиниках, 33% респондентов признались, что не доверяют. При этом 36% россиян считают, что престиж профессии врача растет, столько же считают, что престиж профессии не меняется, а 17% респондентов считают, что престиж профессии снижается.
Как указано в опросе, 15% россиян, считающих, что престиж профессии врача растет, причиной такого роста назвали эпидемию коронавируса, героическое поведение российских врачей во время эпидемии, 7% - повышение зарплаты врачам, еще 7% - востребованность профессии, а 2% - то, что молодежь чувствует призвание к этой профессии, больше поступает в медицинские вузы.
Отмечается, что более половины россиян (55%) хотели бы, чтобы их ребенок или внук стал врачом. Не хотели бы этого 27% респондентов, затруднились ответить 18% опрашиваемых.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 4 по 6 сентября среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Плавучая поликлиника - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
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121772653
Обсудить12
ФОМнибусЗдоровье - ОбществоФонд "Общественное мнение"Общество
Популярные комментарии
Сейчас много врачей-неучей...... Снизился профессионализм.
26 сентября, 14:22
Степан КрасновСтепан Краснов
330110-1
в поликлиниках врачи обычно хуже, чем в стационарах
26 сентября, 14:28
О Ольга Занкова
601003
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