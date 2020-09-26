https://ria.ru/20200926/poliklinika-1577811960.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют врачам в поликлиниках

Более половины россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:11

2020-09-26T14:11

2020-09-26T14:11

фомнибус

здоровье - общество

фонд "общественное мнение"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565236857_0:156:3002:1845_1400x0_80_0_0_f1ccfddada2352ba9a377b769bea3b9e.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Более половины россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, свидетельствуют результаты опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank">фонда</a> "Общественное мнение" (ФОМ).По данным исследования, 56% россиян, как правило, доверяют врачам в больницах и поликлиниках, 33% респондентов признались, что не доверяют. При этом 36% россиян считают, что престиж профессии врача растет, столько же считают, что престиж профессии не меняется, а 17% респондентов считают, что престиж профессии снижается.Как указано в опросе, 15% россиян, считающих, что престиж профессии врача растет, причиной такого роста назвали эпидемию коронавируса, героическое поведение российских врачей во время эпидемии, 7% - повышение зарплаты врачам, еще 7% - востребованность профессии, а 2% - то, что молодежь чувствует призвание к этой профессии, больше поступает в медицинские вузы.Отмечается, что более половины россиян (55%) хотели бы, чтобы их ребенок или внук стал врачом. Не хотели бы этого 27% респондентов, затруднились ответить 18% опрашиваемых.Опрос "<a href="http://ria.ru/organization_FOMnibus/" target="_blank" data-auto="true">ФОМнибус</a>" проводился с 4 по 6 сентября среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20200605/1572409855.html

Степан Краснов Сейчас много врачей-неучей...... Снизился профессионализм. 41

Ольга Занкова в поликлиниках врачи обычно хуже, чем в стационарах 10

12

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фомнибус, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество