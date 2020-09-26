https://ria.ru/20200926/poliklinika-1577811960.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют врачам в поликлиниках
Более половины россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:11
2020-09-26T14:11
2020-09-26T14:11
фомнибус
здоровье - общество
фонд "общественное мнение"
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Более половины россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, свидетельствуют результаты опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank">фонда</a> "Общественное мнение" (ФОМ).По данным исследования, 56% россиян, как правило, доверяют врачам в больницах и поликлиниках, 33% респондентов признались, что не доверяют. При этом 36% россиян считают, что престиж профессии врача растет, столько же считают, что престиж профессии не меняется, а 17% респондентов считают, что престиж профессии снижается.Как указано в опросе, 15% россиян, считающих, что престиж профессии врача растет, причиной такого роста назвали эпидемию коронавируса, героическое поведение российских врачей во время эпидемии, 7% - повышение зарплаты врачам, еще 7% - востребованность профессии, а 2% - то, что молодежь чувствует призвание к этой профессии, больше поступает в медицинские вузы.Отмечается, что более половины россиян (55%) хотели бы, чтобы их ребенок или внук стал врачом. Не хотели бы этого 27% респондентов, затруднились ответить 18% опрашиваемых.Опрос "<a href="http://ria.ru/organization_FOMnibus/" target="_blank" data-auto="true">ФОМнибус</a>" проводился с 4 по 6 сентября среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20200605/1572409855.html
Степан Краснов
Сейчас много врачей-неучей...... Снизился профессионализм.
41
Ольга Занкова
в поликлиниках врачи обычно хуже, чем в стационарах
10
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фомнибус, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Более половины россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, свидетельствуют результаты опроса фонда
"Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, 56% россиян, как правило, доверяют врачам в больницах и поликлиниках, 33% респондентов признались, что не доверяют. При этом 36% россиян считают, что престиж профессии врача растет, столько же считают, что престиж профессии не меняется, а 17% респондентов считают, что престиж профессии снижается.
Как указано в опросе, 15% россиян, считающих, что престиж профессии врача растет, причиной такого роста назвали эпидемию коронавируса, героическое поведение российских врачей во время эпидемии, 7% - повышение зарплаты врачам, еще 7% - востребованность профессии, а 2% - то, что молодежь чувствует призвание к этой профессии, больше поступает в медицинские вузы.
Отмечается, что более половины россиян (55%) хотели бы, чтобы их ребенок или внук стал врачом. Не хотели бы этого 27% респондентов, затруднились ответить 18% опрашиваемых.
Опрос "ФОМнибус
" проводился с 4 по 6 сентября среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.