https://ria.ru/20200926/pogoda-1577802494.html

Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в субботу

Москвичей в субботу ожидает преимущественно солнечная и сухая погода, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T08:18

2020-09-26T08:18

2020-09-26T08:18

погода

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей в субботу ожидает преимущественно солнечная и сухая погода, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик отметил, что температурный фон будет на 6-7 градусов превышать климатическую норму."Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", – отметил синоптик.

https://ria.ru/20200926/teplo-1577801246.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество