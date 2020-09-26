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Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в субботу
Москвичей в субботу ожидает преимущественно солнечная и сухая погода, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:18
2020-09-26T08:18
погода
центр "фобос"
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей в субботу ожидает преимущественно солнечная и сухая погода, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик отметил, что температурный фон будет на 6-7 градусов превышать климатическую норму."Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", – отметил синоптик.
https://ria.ru/20200926/teplo-1577801246.html
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погода, центр "фобос", москва, общество

Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в субботу

08:18 26.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИтоги благоустройства парковых зон Москвы
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москвичей в субботу ожидает преимущественно солнечная и сухая погода, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня метеорологические условия будет формировать западная периферия обширного антициклона, центр которого переместился на Урал. Погода останется преимущественно солнечная и сухая. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 20-22, по области плюс 18-23", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что температурный фон будет на 6-7 градусов превышать климатическую норму.
"Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", – отметил синоптик.
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