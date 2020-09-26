https://ria.ru/20200926/pogoda-1577802494.html
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в субботу
Москвичей в субботу ожидает преимущественно солнечная и сухая погода, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:18
2020-09-26T08:18
2020-09-26T08:18
погода
центр "фобос"
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей в субботу ожидает преимущественно солнечная и сухая погода, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик отметил, что температурный фон будет на 6-7 градусов превышать климатическую норму."Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", – отметил синоптик.
https://ria.ru/20200926/teplo-1577801246.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, центр "фобос", москва, общество