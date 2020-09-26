https://ria.ru/20200926/peregovory-1577801631.html

Новый премьер Японии хочет провести телефонные переговоры с Путиным

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга хочет провести свои первые телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным 29 сентября, идут... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T06:35

2020-09-26T06:35

2020-09-26T06:35

есихидэ суга

россия

синдзо абэ

владимир путин

южная корея

япония

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576425988_0:0:3133:1762_1400x0_80_0_0_a6ef8ef8a6bacb72358d975f4f975559.jpg

<strong>ТОКИО, 26 сен - РИА Новости.</strong> Новый премьер-министр Японии <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> хочет провести свои первые телефонные переговоры с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> 29 сентября, идут согласования, сообщило японское общественное телевидение <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/" target="_blank">NHK</a>.Суга занял пост премьера 16 сентября. С того дня он провел телефонные переговоры с лидерами США, Австралии, Великобритании, Южной Кореи и Китая. В четверг генсек правительства Японии Кацунобу Като, не называя дату, сообщил, что вопрос о переговорах между лидерами Японии и России согласовывается.Как ожидается, Суга подтвердит намерение <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японии </a>придерживаться курса его предшественника <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> и развивать экономическое сотрудничество с Россией, а также продолжать переговоры по мирному договору. Намерения двух стран продолжать взаимодействие по различным вопросам было подтверждено и в недавнем телефоном разговоре Абэ, пока он еще занимал пост премьера, с Путиным.

2

россия

южная корея

япония

токио

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, синдзо абэ, владимир путин, южная корея, япония, токио, в мире