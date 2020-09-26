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Новый премьер Японии хочет провести телефонные переговоры с Путиным
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга хочет провести свои первые телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным 29 сентября, идут... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T06:35
2020-09-26T06:35
2020-09-26T06:35
есихидэ суга
россия
синдзо абэ
владимир путин
южная корея
япония
токио
в мире
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<strong>ТОКИО, 26 сен - РИА Новости.</strong> Новый премьер-министр Японии <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> хочет провести свои первые телефонные переговоры с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> 29 сентября, идут согласования, сообщило японское общественное телевидение <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/" target="_blank">NHK</a>.Суга занял пост премьера 16 сентября. С того дня он провел телефонные переговоры с лидерами США, Австралии, Великобритании, Южной Кореи и Китая. В четверг генсек правительства Японии Кацунобу Като, не называя дату, сообщил, что вопрос о переговорах между лидерами Японии и России согласовывается.Как ожидается, Суга подтвердит намерение <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японии </a>придерживаться курса его предшественника <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> и развивать экономическое сотрудничество с Россией, а также продолжать переговоры по мирному договору. Намерения двух стран продолжать взаимодействие по различным вопросам было подтверждено и в недавнем телефоном разговоре Абэ, пока он еще занимал пост премьера, с Путиным.
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россия
южная корея
япония
токио
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
есихидэ суга, россия, синдзо абэ, владимир путин, южная корея, япония, токио, в мире