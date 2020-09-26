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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под Харьковом на Украине, говорится в сообщении,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:06
2020-09-26T13:06
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
русская православная церковь
харьковская область
харьков
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, говорится в сообщении, опубликованном на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a>.Также патриарх Кирилл направил соболезнования митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/zelenskiy-an-26-1577808686.html
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, русская православная церковь, харьковская область, харьков, украина, общество

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26

13:06 26.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале "Зарядье"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под Харьковом на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Болью в моем сердце отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии. Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Глубоко сопереживая родным и близким погибших, молюсь об утешении скорбящих и скорейшем исцелении раненых", - говорится в письме патриарха Кирилла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Также патриарх Кирилл направил соболезнования митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 12:10
Зеленский временно запретил летать на Ан-26 из-за катастрофы
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Русская православная церковьХарьковская областьХарьковУкраинаОбщество
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