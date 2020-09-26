https://ria.ru/20200926/patriarkh-1577810244.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под Харьковом на Украине, говорится в сообщении,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:06

2020-09-26T13:06

2020-09-26T13:06

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

русская православная церковь

харьковская область

харьков

украина

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, говорится в сообщении, опубликованном на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a>.Также патриарх Кирилл направил соболезнования митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/zelenskiy-an-26-1577808686.html

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харьковская область

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, русская православная церковь, харьковская область, харьков, украина, общество