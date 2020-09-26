https://ria.ru/20200926/nastavnichestvo-1577756762.html
Новый проект для взрослых помогает детям найти наставников
Мальчики и девочки, оставшиеся без родителей, нуждаются в поддержке значимого взрослого человека. Авторитет старшего друга помогает маленьким людям найти свой... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:00
2020-09-26T08:00
2020-09-26T13:05
хорошие новости
хорошие новости
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577755947_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_347e571fda24722980e05d9a8cd75be3.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Мальчики и девочки, оставшиеся без родителей, нуждаются в поддержке значимого взрослого человека. Авторитет старшего друга помогает маленьким людям найти свой путь, определиться с будущей профессией. Именно для этого 15 сентября стартовал проект <a href="https://dobrayamoskva.ru/nastavniki/" target="_blank">"Давай дружить"</a>, благодаря которому многие дети из столичных центров содействия семейному воспитанию (ЦССВ) нашли наставников и старших товарищей. За полторы недели откликнулось более 100 жителей Москвы. Почти половина заинтересована в долгосрочном наставничестве.Я б в художники пошел — пусть меня научатВ гостях у детей из ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" побывал художник-график и карикатурист Алексей Иорш. Он провел авторский мастер-класс и поделился опытом, как научиться рисовать и где находить вдохновение для творчества, рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.На встречу с художником собралось девять подопечных центра с инвалидностью, у каждого из них непростая жизненная история. Иорш подготовил для участников мастер-класса увлекательное занятие — прорисовку разных человеческих эмоций с помощью простых художественных приемов, которые используются в комиксах. Спустя полчаса работы получилось шесть лиц с разными эмоциями.Ваня, один из участников мастер-класса, рассказал, что видел комиксы только в школе, поэтому ему было интересно самостоятельно попробовать нарисовать что-то подобное. "Буду теперь больше интересоваться этой темой", — сказал он.Алексей давно дружит с разными социально ориентированными НКО, часто проводит авторские мастер-классы для детей с особенностями развития. В будущем он хочет вместе с психологами разработать терапевтический курс создания комиксов для детей с особенностями здоровья.Как присоединиться к проектуНа сайте проекта по наставничеству "Давай дружить" опубликованы истории 20 ребят из центров содействия семейному воспитанию, а также подопечных столичных семейных центров. Дети рассказывают о своих талантах и мечтах, стремлениях. Это сделано для того, чтобы москвичи, которые хотят стать наставниками, могли познакомиться с ребятами поближе.Если вы хотите поучаствовать в проекте — провести мастер-классы или серию активностей для детей, стать социальным волонтером или наставником, — напишите на почту <a href="mailto:nastavniki@dobrayamoskva.ru" target="_blank">nastavniki@dobrayamoskva.ru</a> или заполните специальную форму на сайте.
https://ria.ru/20200910/infantilnost-1576978438.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577755947_215:0:1548:1000_1400x0_80_0_0_49c0bb72e18b4a1ac8445061e05d47dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, москва
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Мальчики и девочки, оставшиеся без родителей, нуждаются в поддержке значимого взрослого человека. Авторитет старшего друга помогает маленьким людям найти свой путь, определиться с будущей профессией. Именно для этого 15 сентября стартовал проект "Давай дружить"
, благодаря которому многие дети из столичных центров содействия семейному воспитанию (ЦССВ) нашли наставников и старших товарищей. За полторы недели откликнулось более 100 жителей Москвы. Почти половина заинтересована в долгосрочном наставничестве.
Я б в художники пошел — пусть меня научат
В гостях у детей из ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" побывал художник-график и карикатурист Алексей Иорш. Он провел авторский мастер-класс и поделился опытом, как научиться рисовать и где находить вдохновение для творчества, рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
На встречу с художником собралось девять подопечных центра с инвалидностью, у каждого из них непростая жизненная история. Иорш подготовил для участников мастер-класса увлекательное занятие — прорисовку разных человеческих эмоций с помощью простых художественных приемов, которые используются в комиксах. Спустя полчаса работы получилось шесть лиц с разными эмоциями.
"Для того чтобы нарисовать целый комикс, нужно придумать или взять какую-то историю, дополнительно продумать, как будет выглядеть персонаж. То, что мы сейчас сделали, — это первый шаг к тому, чтобы сконструировать свою историю комикса", — рассказал Алексей ребятам.
Ваня, один из участников мастер-класса, рассказал, что видел комиксы только в школе, поэтому ему было интересно самостоятельно попробовать нарисовать что-то подобное. "Буду теперь больше интересоваться этой темой", — сказал он.
Алексей давно дружит с разными социально ориентированными НКО, часто проводит авторские мастер-классы для детей с особенностями развития. В будущем он хочет вместе с психологами разработать терапевтический курс создания комиксов для детей с особенностями здоровья.
Как присоединиться к проекту
На сайте проекта по наставничеству "Давай дружить" опубликованы истории 20 ребят из центров содействия семейному воспитанию, а также подопечных столичных семейных центров. Дети рассказывают о своих талантах и мечтах, стремлениях. Это сделано для того, чтобы москвичи, которые хотят стать наставниками, могли познакомиться с ребятами поближе.
Если вы хотите поучаствовать в проекте — провести мастер-классы или серию активностей для детей, стать социальным волонтером или наставником, — напишите на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru
или заполните специальную форму на сайте.