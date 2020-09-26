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https://ria.ru/20200926/nastavnichestvo-1577756762.html
Новый проект для взрослых помогает детям найти наставников
Мальчики и девочки, оставшиеся без родителей, нуждаются в поддержке значимого взрослого человека. Авторитет старшего друга помогает маленьким людям найти свой... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:00
2020-09-26T13:05
хорошие новости
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москва
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Мальчики и девочки, оставшиеся без родителей, нуждаются в поддержке значимого взрослого человека. Авторитет старшего друга помогает маленьким людям найти свой путь, определиться с будущей профессией. Именно для этого 15 сентября стартовал проект <a href="https://dobrayamoskva.ru/nastavniki/" target="_blank">"Давай дружить"</a>, благодаря которому многие дети из столичных центров содействия семейному воспитанию (ЦССВ) нашли наставников и старших товарищей. За полторы недели откликнулось более 100 жителей Москвы. Почти половина заинтересована в долгосрочном наставничестве.Я б в художники пошел — пусть меня научатВ гостях у детей из ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" побывал художник-график и карикатурист Алексей Иорш. Он провел авторский мастер-класс и поделился опытом, как научиться рисовать и где находить вдохновение для творчества, рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.На встречу с художником собралось девять подопечных центра с инвалидностью, у каждого из них непростая жизненная история. Иорш подготовил для участников мастер-класса увлекательное занятие — прорисовку разных человеческих эмоций с помощью простых художественных приемов, которые используются в комиксах. Спустя полчаса работы получилось шесть лиц с разными эмоциями.Ваня, один из участников мастер-класса, рассказал, что видел комиксы только в школе, поэтому ему было интересно самостоятельно попробовать нарисовать что-то подобное. "Буду теперь больше интересоваться этой темой", — сказал он.Алексей давно дружит с разными социально ориентированными НКО, часто проводит авторские мастер-классы для детей с особенностями развития. В будущем он хочет вместе с психологами разработать терапевтический курс создания комиксов для детей с особенностями здоровья.Как присоединиться к проектуНа сайте проекта по наставничеству "Давай дружить" опубликованы истории 20 ребят из центров содействия семейному воспитанию, а также подопечных столичных семейных центров. Дети рассказывают о своих талантах и мечтах, стремлениях. Это сделано для того, чтобы москвичи, которые хотят стать наставниками, могли познакомиться с ребятами поближе.Если вы хотите поучаствовать в проекте — провести мастер-классы или серию активностей для детей, стать социальным волонтером или наставником, — напишите на почту <a href="mailto:nastavniki@dobrayamoskva.ru" target="_blank">nastavniki@dobrayamoskva.ru</a> или заполните специальную форму на сайте.
https://ria.ru/20200910/infantilnost-1576978438.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
хорошие новости, москва

Новый проект для взрослых помогает детям найти наставников

08:00 26.09.2020 (обновлено: 13:05 26.09.2020)
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© Департамент труда и социальной защиты населения города МосквыРебенок с инвалидностью на встрече с художником-графиком Алексеем Иоршем
Ребенок с инвалидностью на встрече с художником-графиком Алексеем Иоршем - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мальчики и девочки, оставшиеся без родителей, нуждаются в поддержке значимого взрослого человека. Авторитет старшего друга помогает маленьким людям найти свой путь, определиться с будущей профессией. Именно для этого 15 сентября стартовал проект "Давай дружить", благодаря которому многие дети из столичных центров содействия семейному воспитанию (ЦССВ) нашли наставников и старших товарищей. За полторы недели откликнулось более 100 жителей Москвы. Почти половина заинтересована в долгосрочном наставничестве.

Я б в художники пошел — пусть меня научат

В гостях у детей из ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" побывал художник-график и карикатурист Алексей Иорш. Он провел авторский мастер-класс и поделился опытом, как научиться рисовать и где находить вдохновение для творчества, рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Молодая семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 08:01Хорошие новости
В семейных центрах Москвы учат быть взрослым не только по паспорту
На встречу с художником собралось девять подопечных центра с инвалидностью, у каждого из них непростая жизненная история. Иорш подготовил для участников мастер-класса увлекательное занятие — прорисовку разных человеческих эмоций с помощью простых художественных приемов, которые используются в комиксах. Спустя полчаса работы получилось шесть лиц с разными эмоциями.

"Для того чтобы нарисовать целый комикс, нужно придумать или взять какую-то историю, дополнительно продумать, как будет выглядеть персонаж. То, что мы сейчас сделали, — это первый шаг к тому, чтобы сконструировать свою историю комикса", — рассказал Алексей ребятам.

Ваня, один из участников мастер-класса, рассказал, что видел комиксы только в школе, поэтому ему было интересно самостоятельно попробовать нарисовать что-то подобное. "Буду теперь больше интересоваться этой темой", — сказал он.
Алексей давно дружит с разными социально ориентированными НКО, часто проводит авторские мастер-классы для детей с особенностями развития. В будущем он хочет вместе с психологами разработать терапевтический курс создания комиксов для детей с особенностями здоровья.

Как присоединиться к проекту

На сайте проекта по наставничеству "Давай дружить" опубликованы истории 20 ребят из центров содействия семейному воспитанию, а также подопечных столичных семейных центров. Дети рассказывают о своих талантах и мечтах, стремлениях. Это сделано для того, чтобы москвичи, которые хотят стать наставниками, могли познакомиться с ребятами поближе.
Если вы хотите поучаствовать в проекте — провести мастер-классы или серию активностей для детей, стать социальным волонтером или наставником, — напишите на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru или заполните специальную форму на сайте.
1820010
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Хорошие новостиХорошие новостиМосква
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