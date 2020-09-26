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Культура
https://ria.ru/20200926/manson-1577763178.html
Мэрилин Мэнсон истекает кровью в клипе на трек "Don't chase the dead"
Рок-певец Мэрилин Мэнсон выложил в Сети клип на трек "Don't chase the dead" из нового альбома музыканта "We are chaos", представленного в сентябре. Одну из... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:39
2020-09-26T03:39
музыка
новости культуры
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
культура
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<strong>МОСКВА, 26 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Рок-певец Мэрилин Мэнсон выложил в Сети клип на трек "Don't chase the dead" из нового альбома музыканта "We are chaos", представленного в сентябре. Одну из главных ролей в видео исполнил Норман Ридус, известный по участию в сериале "Ходячие мертвецы". В мрачном ролике, снятом Трэвисом Шинном, герой Мэнсона тяжело ранен ножом в живот и истекает кровью. Вместе с другом, в исполнении Ридуса, и загадочной женщиной (Линдси Усич), они разъезжают по ночному городу и о чем-то спорят, пока рок-музыкант не умирает. Песня "Don't chase the dead" стала заглавным треком альбома "We are chaos". Пластинка — первый релиз Мэнсона после трехлетнего перерыва (предыдущий альбом "Heaven upside down" был представлен в 2017 году). В нее вошло десять треков, которые спродюсировал гитарист и автор песен Шутер Дженнингс. Работа над "We are chaos" была завершена в апреле этого года. По словам Мэрилина Мэнсона, альбом отлично отражает "непростые нынешние времена": "Когда я сейчас слушаю эту пластинку, мне кажется, что я записывал ее вчера, а, может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает".
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музыка, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

Мэрилин Мэнсон истекает кровью в клипе на трек "Don't chase the dead"

03:39 26.09.2020
464
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Рок-певец Мэрилин Мэнсон выложил в Сети клип на трек "Don't chase the dead" из нового альбома музыканта "We are chaos", представленного в сентябре. Одну из главных ролей в видео исполнил Норман Ридус, известный по участию в сериале "Ходячие мертвецы".
В мрачном ролике, снятом Трэвисом Шинном, герой Мэнсона тяжело ранен ножом в живот и истекает кровью. Вместе с другом, в исполнении Ридуса, и загадочной женщиной (Линдси Усич), они разъезжают по ночному городу и о чем-то спорят, пока рок-музыкант не умирает.
Песня "Don't chase the dead" стала заглавным треком альбома "We are chaos".
Пластинка — первый релиз Мэнсона после трехлетнего перерыва (предыдущий альбом "Heaven upside down" был представлен в 2017 году). В нее вошло десять треков, которые спродюсировал гитарист и автор песен Шутер Дженнингс.
Работа над "We are chaos" была завершена в апреле этого года. По словам Мэрилина Мэнсона, альбом отлично отражает "непростые нынешние времена": "Когда я сейчас слушаю эту пластинку, мне кажется, что я записывал ее вчера, а, может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает".
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