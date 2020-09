https://ria.ru/20200926/manson-1577763178.html

Мэрилин Мэнсон истекает кровью в клипе на трек "Don't chase the dead"

Рок-певец Мэрилин Мэнсон выложил в Сети клип на трек "Don't chase the dead" из нового альбома музыканта "We are chaos", представленного в сентябре. Одну из... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T03:39

2020-09-26T03:39

2020-09-26T03:39

музыка

новости культуры

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

культура

<strong>МОСКВА, 26 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Рок-певец Мэрилин Мэнсон выложил в Сети клип на трек "Don't chase the dead" из нового альбома музыканта "We are chaos", представленного в сентябре. Одну из главных ролей в видео исполнил Норман Ридус, известный по участию в сериале "Ходячие мертвецы". В мрачном ролике, снятом Трэвисом Шинном, герой Мэнсона тяжело ранен ножом в живот и истекает кровью. Вместе с другом, в исполнении Ридуса, и загадочной женщиной (Линдси Усич), они разъезжают по ночному городу и о чем-то спорят, пока рок-музыкант не умирает. Песня "Don't chase the dead" стала заглавным треком альбома "We are chaos". Пластинка — первый релиз Мэнсона после трехлетнего перерыва (предыдущий альбом "Heaven upside down" был представлен в 2017 году). В нее вошло десять треков, которые спродюсировал гитарист и автор песен Шутер Дженнингс. Работа над "We are chaos" была завершена в апреле этого года. По словам Мэрилина Мэнсона, альбом отлично отражает "непростые нынешние времена": "Когда я сейчас слушаю эту пластинку, мне кажется, что я записывал ее вчера, а, может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает".

