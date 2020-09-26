Владимир Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктриса Людмила Максакова во время пресс-конференции, посвященной созданию культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе".
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову, отметив, что ее многогранный талант раскрылся на сцене театра имени Вахтангова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант", - сказал президент.
Также Путин подчеркнул, что зрители любят блистательные работы Максаковой в кинематографе.
Народная артистка России Людмила Максакова отмечает в субботу 80-летие. На счету актрисы более 50 ролей в театре, а ее фильмография включает более 40 киноработ.
© РИА Новости / Владимир ВяткинАктриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".
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Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАктеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".
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Актеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден".
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Актриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".
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Актриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк1994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.
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1994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.
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Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".
2 из 5
Актеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".
3 из 5
Актриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден".
4 из 5
Актриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".
5 из 5
1994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.
Помимо работы в театре и кино, Людмила Максакова преподает актерское мастерство в театральном институте имени Бориса Щукина. В 2015 году вышла ее книга. Максакова является народной артисткой РСФСР и лауреатом Государственной премии РФ. Артистка награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, а также имеет благодарность президента России.
Вчера, 03:02Биография Людмилы Максаковой