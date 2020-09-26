https://ria.ru/20200926/maksakova-1577808946.html

Владимир Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову, отметив, что ее многогранный талант раскрылся на сцене театра... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:42

2020-09-26T13:42

2020-09-26T13:42

культура

театр

новости культуры

людмила максакова

театральный институт имени бориса щукина

театр имени е. вахтангова

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову, отметив, что ее многогранный талант раскрылся на сцене театра имени Вахтангова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант", - сказал президент.Также Путин подчеркнул, что зрители любят блистательные работы Максаковой в кинематографе.Народная артистка России Людмила Максакова отмечает в субботу 80-летие. На счету актрисы более 50 ролей в театре, а ее фильмография включает более 40 киноработ. Помимо работы в театре и кино, Людмила Максакова преподает актерское мастерство в театральном институте имени Бориса Щукина. В 2015 году вышла ее книга. Максакова является народной артисткой РСФСР и лауреатом Государственной премии РФ. Артистка награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, а также имеет благодарность президента России.

https://ria.ru/20200926/maksakova-1577710099.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, людмила максакова, театральный институт имени бориса щукина, театр имени е. вахтангова