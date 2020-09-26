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https://ria.ru/20200926/maksakova-1577808946.html
Владимир Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову, отметив, что ее многогранный талант раскрылся на сцене театра... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:42
2020-09-26T13:42
культура
театр
новости культуры
людмила максакова
театральный институт имени бориса щукина
театр имени е. вахтангова
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову, отметив, что ее многогранный талант раскрылся на сцене театра имени Вахтангова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант", - сказал президент.Также Путин подчеркнул, что зрители любят блистательные работы Максаковой в кинематографе.Народная артистка России Людмила Максакова отмечает в субботу 80-летие. На счету актрисы более 50 ролей в театре, а ее фильмография включает более 40 киноработ. Помимо работы в театре и кино, Людмила Максакова преподает актерское мастерство в театральном институте имени Бориса Щукина. В 2015 году вышла ее книга. Максакова является народной артисткой РСФСР и лауреатом Государственной премии РФ. Артистка награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, а также имеет благодарность президента России.
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театр, новости культуры, людмила максакова, театральный институт имени бориса щукина, театр имени е. вахтангова

Владимир Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем

13:42 26.09.2020
3762
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктриса Людмила Максакова во время пресс-конференции, посвященной созданию культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе".
Актриса Людмила Максакова во время пресс-конференции, посвященной созданию культурного центра Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе. - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову, отметив, что ее многогранный талант раскрылся на сцене театра имени Вахтангова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант", - сказал президент.
Также Путин подчеркнул, что зрители любят блистательные работы Максаковой в кинематографе.
Народная артистка России Людмила Максакова отмечает в субботу 80-летие. На счету актрисы более 50 ролей в театре, а ее фильмография включает более 40 киноработ.
© РИА Новости / Владимир ВяткинАктриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".
Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова Пиковая дама.
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Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАктеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".
Л.Максакова и А.Петренко в спектакле Вишневый сад в постановке Э.Някрошюса
2 из 5
Актеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден".
Максакова в фильме Неподсуден
3 из 5
Актриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".
Актриса Л. Максакова в фильме Бой после победы
4 из 5
Актриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк1994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.
Людмила Максакова и Валерий Симонов в спектакле Полонез Огинского
5 из 5
1994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 5
Актриса Людмила Максакова (в центре) в роли графини в спектакле театра им. Евгения Вахтангова "Пиковая дама".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 5
Актеры Людмила Максакова в роли Раневской и Алексей Петренко в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" театра "MENO FORTAS" (Вильнюс). Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс. Спектакль был показан в Москве в рамках конкурсной программы театрального фестиваля "Золотая маска".
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
3 из 5
Актриса Людмила Максакова (справа) в художественном фильме "Неподсуден".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 5
Актриса Людмила Максакова в фильме Виллена Азарова "Бой после победы".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 5
1994. Людмила Максакова (Таня) и Валерий Симонов (Серюня) в спектакле "Полонез Огинского" по пьесе Николая Коляды. Постановка Романа Виктюка, сценография Владимира Боера. Театр Романа Виктюка.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Помимо работы в театре и кино, Людмила Максакова преподает актерское мастерство в театральном институте имени Бориса Щукина. В 2015 году вышла ее книга. Максакова является народной артисткой РСФСР и лауреатом Государственной премии РФ. Артистка награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, а также имеет благодарность президента России.
Людмила Максакова - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 03:02
Биография Людмилы Максаковой
25500416
КультураТеатрНовости культурыЛюдмила МаксаковаТеатральный институт имени Бориса ЩукинаТеатр имени Е. Вахтангова
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