https://ria.ru/20200926/maksakova-1577710099.html

Биография Людмилы Максаковой

Актриса театра и кино, народная артистка России Людмила Васильевна Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье известной оперной певицы, народной... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T03:02

2020-09-26T03:02

2020-09-26T03:02

справки

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Актриса театра и кино, народная артистка России Людмила Васильевна Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье известной оперной певицы, народной артистки СССР Марии Максаковой (1902-1974).В 1961 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша) и была принята в труппу <a href="http://www.vakhtangov.ru/persones/maksakova" target="_blank">Театра имени Евгения Вахтангова</a>. Дебютировала на сцене театра в роли Маши Чубуковой в спектакле "Стряпуха замужем" по пьесе Анатолия Софронова. В 1962 году сыграла цыганку Машу в "Живом трупе" Льва Толстого. В 1963 году, когда режиссер Рубен Симонов восстановил легендарный спектакль Вахтангова "Принцесса Турандот" по Карло Гоцци, он доверил Людмиле Максаковой одну из главных ролей – татарскую княжну Адельму. Эта роль сразу <a href="http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/7-theatre/717-maksakovalv" target="_blank">принесла известность</a> молодой Максаковой. На счету актрисы <a href="http://www.vakhtangov.ru/history/shows" target="_blank">более 50 ролей</a> в театре: Книппер-Чехова ("Насмешливое мое счастье", 1965), Мамаева ("На всякого мудреца довольно простоты", 1968), Баронесса Кастелли ("Господа Глембаи", 1975), Анна ("Анна Каренина", 1983), герцогиня Мальборо ("Стакан воды", 1988), Паола ("Дама без камелий", 1990), Коринкина ("Без вины виноватые", 1993), Графиня ("Пиковая дама", 1996), Аркадина ("Чайка", 2002) и др.В текущем репертуаре театра занята в спектаклях "Дядя Ваня" (2009), "Евгений Онегин" (2013), "Минетти" (2015), "Царь Эдип" (2016). В "Арт-кафе" театра проходит <a href="http://www.vakhtangov.ru/shows/vecher_lyudmilyi_maksakovoy" target="_blank">творческий вечер</a> Людмилы Максаковой. Актриса сотрудничала и с другими театрами. В Театре Романа Виктюка играла Таню в "Полонезе Огинского" (1994) Николая Коляды. В Театре на Покровке исполнила роль Элизабет в спектакле "Сон" (2001) Стига Далагера. Максакова также сыграла Раневскую в спектакле Эймунтаса Някрошюса "Вишневый сад" (2003) Международного Фонда Станиславского (Москва) и театра "Мено Фортас" (Вильнюс, Литва).В театре "Мастерская Петра Фоменко" играла Грасиелу в постановке "Как жаль" (2006) по мотивам <a href="https://fomenki.ru/performance/pity/" target="_blank">монопьесы </a>"Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине" Габриэля Гарсия Маркеса и Настасью Ивановну – тетушку Иван Васильевича – в <a href="https://fomenki.ru/performance/theatre/" target="_blank">"Театральном романе (Записках покойника)"</a> (2012) Михаила Булгакова. В 1990 году Максакова дебютировала как <a href="http://www.vakhtangov.ru/shows/urokimastera" target="_blank">режиссер-ассистент</a> в спектакле Романа Виктюка "Уроки мастера", поставленном им в Театре им. Вахтангова.В кино Людмила Максакова начала сниматься с середины 1960-х годов, дебютировав ролью Нины в фильме Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой" (1964). Затем последовали главные роли в фильмах: "Татьянин день" (1967), "Неподсуден" (1969), "Плохой хороший человек" (1973), "Летучая мышь" (1978), "Поездки на старом автомобиле" (1986), "Индус" (2010) и др. Всего фильмография актриса включает более 40 киноработ, среди последних фильмов с ее участием "Анна Каренина" (2009), "Крест в круге" (2010), "Доктор Смерть" (2013), "Наследие" (2014), "Притяжение" (2017), "ВМаяковский" (2019), а также телесериал "Кухня" (2012-2015).Помимо работы в театре и кино, Людмила Максакова <a href="http://www.htvs.ru/institute/departments/kafedra-masterstva-aktera/professors/maksakova-lyudmila-vasilevna/" target="_blank">преподает актерское мастерство</a> в театральном институте имени Бориса Щукина.В 2015 году вышла книга Людмилы Максаковой "Мое горькое, горькое счастье".Максакова – член Союза театральных деятелей (1962), член Союза кинематографистов (1970).Народная артистка РСФСР (1980). <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/7906" target="_blank">Лауреат Государственной премии РФ</a> (1995). Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/10153" target="_blank">IV (1996)</a> и <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/42858" target="_blank">III степеней (2018)</a>. Имеет <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/33562" target="_blank">Благодарность</a> Президента РФ (2011).Лауреат <a href="https://www.kommersant.ru/doc/242609" target="_blank">премии имени К.С. Станиславского</a> (1996), Российской национальной премии имени Андрея Миронова <a href="https://www.mironov-theatre.ru/2015/02/27/8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC-%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE/" target="_blank">"Фигаро" (2015)</a> и др.Первым мужем Людмилы Максаковой был художник Лев Збарский, вторым — Петер Игенбергс. У актрисы двое детей Максаков Максим и <a href="https://rg.ru/2015/09/24/maksakova.html" target="_blank">Мария</a> Максакова-Игенбергс, ставшая <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/ros/22178/bio/" target="_blank">оперной певицей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки