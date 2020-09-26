Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/maksakova-1577710099.html
Биография Людмилы Максаковой
Актриса театра и кино, народная артистка России Людмила Васильевна Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье известной оперной певицы, народной... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:02
2020-09-26T03:02
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/27882/50/278825053_0:253:2492:1655_1400x0_80_0_0_9350dd685f246af7caff5cd0b7a38a16.jpg
Актриса театра и кино, народная артистка России Людмила Васильевна Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье известной оперной певицы, народной артистки СССР Марии Максаковой (1902-1974).В 1961 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша) и была принята в труппу <a href="http://www.vakhtangov.ru/persones/maksakova" target="_blank">Театра имени Евгения Вахтангова</a>. Дебютировала на сцене театра в роли Маши Чубуковой в спектакле "Стряпуха замужем" по пьесе Анатолия Софронова. В 1962 году сыграла цыганку Машу в "Живом трупе" Льва Толстого. В 1963 году, когда режиссер Рубен Симонов восстановил легендарный спектакль Вахтангова "Принцесса Турандот" по Карло Гоцци, он доверил Людмиле Максаковой одну из главных ролей – татарскую княжну Адельму. Эта роль сразу <a href="http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/7-theatre/717-maksakovalv" target="_blank">принесла известность</a> молодой Максаковой. На счету актрисы <a href="http://www.vakhtangov.ru/history/shows" target="_blank">более 50 ролей</a> в театре: Книппер-Чехова ("Насмешливое мое счастье", 1965), Мамаева ("На всякого мудреца довольно простоты", 1968), Баронесса Кастелли ("Господа Глембаи", 1975), Анна ("Анна Каренина", 1983), герцогиня Мальборо ("Стакан воды", 1988), Паола ("Дама без камелий", 1990), Коринкина ("Без вины виноватые", 1993), Графиня ("Пиковая дама", 1996), Аркадина ("Чайка", 2002) и др.В текущем репертуаре театра занята в спектаклях "Дядя Ваня" (2009), "Евгений Онегин" (2013), "Минетти" (2015), "Царь Эдип" (2016). В "Арт-кафе" театра проходит <a href="http://www.vakhtangov.ru/shows/vecher_lyudmilyi_maksakovoy" target="_blank">творческий вечер</a> Людмилы Максаковой. Актриса сотрудничала и с другими театрами. В Театре Романа Виктюка играла Таню в "Полонезе Огинского" (1994) Николая Коляды. В Театре на Покровке исполнила роль Элизабет в спектакле "Сон" (2001) Стига Далагера. Максакова также сыграла Раневскую в спектакле Эймунтаса Някрошюса "Вишневый сад" (2003) Международного Фонда Станиславского (Москва) и театра "Мено Фортас" (Вильнюс, Литва).В театре "Мастерская Петра Фоменко" играла Грасиелу в постановке "Как жаль" (2006) по мотивам <a href="https://fomenki.ru/performance/pity/" target="_blank">монопьесы </a>"Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине" Габриэля Гарсия Маркеса и Настасью Ивановну – тетушку Иван Васильевича – в <a href="https://fomenki.ru/performance/theatre/" target="_blank">"Театральном романе (Записках покойника)"</a> (2012) Михаила Булгакова. В 1990 году Максакова дебютировала как <a href="http://www.vakhtangov.ru/shows/urokimastera" target="_blank">режиссер-ассистент</a> в спектакле Романа Виктюка "Уроки мастера", поставленном им в Театре им. Вахтангова.В кино Людмила Максакова начала сниматься с середины 1960-х годов, дебютировав ролью Нины в фильме Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой" (1964). Затем последовали главные роли в фильмах: "Татьянин день" (1967), "Неподсуден" (1969), "Плохой хороший человек" (1973), "Летучая мышь" (1978), "Поездки на старом автомобиле" (1986), "Индус" (2010) и др. Всего фильмография актриса включает более 40 киноработ, среди последних фильмов с ее участием "Анна Каренина" (2009), "Крест в круге" (2010), "Доктор Смерть" (2013), "Наследие" (2014), "Притяжение" (2017), "ВМаяковский" (2019), а также телесериал "Кухня" (2012-2015).Помимо работы в театре и кино, Людмила Максакова <a href="http://www.htvs.ru/institute/departments/kafedra-masterstva-aktera/professors/maksakova-lyudmila-vasilevna/" target="_blank">преподает актерское мастерство</a> в театральном институте имени Бориса Щукина.В 2015 году вышла книга Людмилы Максаковой "Мое горькое, горькое счастье".Максакова – член Союза театральных деятелей (1962), член Союза кинематографистов (1970).Народная артистка РСФСР (1980). <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/7906" target="_blank">Лауреат Государственной премии РФ</a> (1995). Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/10153" target="_blank">IV (1996)</a> и <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/42858" target="_blank">III степеней (2018)</a>. Имеет <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/33562" target="_blank">Благодарность</a> Президента РФ (2011).Лауреат <a href="https://www.kommersant.ru/doc/242609" target="_blank">премии имени К.С. Станиславского</a> (1996), Российской национальной премии имени Андрея Миронова <a href="https://www.mironov-theatre.ru/2015/02/27/8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC-%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE/" target="_blank">"Фигаро" (2015)</a> и др.Первым мужем Людмилы Максаковой был художник Лев Збарский, вторым — Петер Игенбергс. У актрисы двое детей Максаков Максим и <a href="https://rg.ru/2015/09/24/maksakova.html" target="_blank">Мария</a> Максакова-Игенбергс, ставшая <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/ros/22178/bio/" target="_blank">оперной певицей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/27882/50/278825053_0:0:2492:1869_1400x0_80_0_0_7d5c1a9c5073174581b375c042d7820d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки

Биография Людмилы Максаковой

03:02 26.09.2020
2016
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюдмила Максакова
Людмила Максакова - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Актриса театра и кино, народная артистка России Людмила Васильевна Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье известной оперной певицы, народной артистки СССР Марии Максаковой (1902-1974).
В 1961 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша) и была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.
Дебютировала на сцене театра в роли Маши Чубуковой в спектакле "Стряпуха замужем" по пьесе Анатолия Софронова. В 1962 году сыграла цыганку Машу в "Живом трупе" Льва Толстого.
В 1963 году, когда режиссер Рубен Симонов восстановил легендарный спектакль Вахтангова "Принцесса Турандот" по Карло Гоцци, он доверил Людмиле Максаковой одну из главных ролей – татарскую княжну Адельму. Эта роль сразу принесла известность молодой Максаковой.
На счету актрисы более 50 ролей в театре: Книппер-Чехова ("Насмешливое мое счастье", 1965), Мамаева ("На всякого мудреца довольно простоты", 1968), Баронесса Кастелли ("Господа Глембаи", 1975), Анна ("Анна Каренина", 1983), герцогиня Мальборо ("Стакан воды", 1988), Паола ("Дама без камелий", 1990), Коринкина ("Без вины виноватые", 1993), Графиня ("Пиковая дама", 1996), Аркадина ("Чайка", 2002) и др.
В текущем репертуаре театра занята в спектаклях "Дядя Ваня" (2009), "Евгений Онегин" (2013), "Минетти" (2015), "Царь Эдип" (2016).
В "Арт-кафе" театра проходит творческий вечер Людмилы Максаковой.
Актриса сотрудничала и с другими театрами. В Театре Романа Виктюка играла Таню в "Полонезе Огинского" (1994) Николая Коляды. В Театре на Покровке исполнила роль Элизабет в спектакле "Сон" (2001) Стига Далагера. Максакова также сыграла Раневскую в спектакле Эймунтаса Някрошюса "Вишневый сад" (2003) Международного Фонда Станиславского (Москва) и театра "Мено Фортас" (Вильнюс, Литва).
В театре "Мастерская Петра Фоменко" играла Грасиелу в постановке "Как жаль" (2006) по мотивам монопьесы "Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине" Габриэля Гарсия Маркеса и Настасью Ивановну – тетушку Иван Васильевича – в "Театральном романе (Записках покойника)" (2012) Михаила Булгакова.
В 1990 году Максакова дебютировала как режиссер-ассистент в спектакле Романа Виктюка "Уроки мастера", поставленном им в Театре им. Вахтангова.
В кино Людмила Максакова начала сниматься с середины 1960-х годов, дебютировав ролью Нины в фильме Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой" (1964). Затем последовали главные роли в фильмах: "Татьянин день" (1967), "Неподсуден" (1969), "Плохой хороший человек" (1973), "Летучая мышь" (1978), "Поездки на старом автомобиле" (1986), "Индус" (2010) и др.
Всего фильмография актриса включает более 40 киноработ, среди последних фильмов с ее участием "Анна Каренина" (2009), "Крест в круге" (2010), "Доктор Смерть" (2013), "Наследие" (2014), "Притяжение" (2017), "ВМаяковский" (2019), а также телесериал "Кухня" (2012-2015).
Помимо работы в театре и кино, Людмила Максакова преподает актерское мастерство в театральном институте имени Бориса Щукина.
В 2015 году вышла книга Людмилы Максаковой "Мое горькое, горькое счастье".
Максакова – член Союза театральных деятелей (1962), член Союза кинематографистов (1970).
Народная артистка РСФСР (1980). Лауреат Государственной премии РФ (1995). Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1996) и III степеней (2018). Имеет Благодарность Президента РФ (2011).
Лауреат премии имени К.С. Станиславского (1996), Российской национальной премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2015) и др.
Первым мужем Людмилы Максаковой был художник Лев Збарский, вторым — Петер Игенбергс. У актрисы двое детей Максаков Максим и Мария Максакова-Игенбергс, ставшая оперной певицей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
510009
Обсудить0
Справки
Рекомендуем
Ашхабад
В Туркмении создадут двухпалатный парламент
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео
Катастрофы самолетов Ан-26 в мире в 2015-2020 годах
Актриса Людмила Максакова во время пресс-конференции, посвященной созданию культурного центра Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Владимир Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем
Новый временный президент Мали, бывший министр обороны Ба Ндау
Экс-министр обороны Мали стал временным президентом страны
Обломки, потерпевшего крушение истребителя МиГ-21 в Индии
Катастрофы истребителей МиГ-21 в мире в 2014-2020 годах
Кинорежиссер Сергей Бондарчук
Биография Сергея Бондарчука
Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина
Главному балетмейстеру Нижегородского театра предложили работу грузчика
Хакер
Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Биография Вячеслава Войнаровского
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Исполняющий обязанности премьера Ливана Мустафа Адиб
И.о. премьера Ливана Мустафа Адиб ушел в отставку
Студенты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана занимаются в группе для слабослышащих
Международный день глухих
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Макей: Запад пытается ввергнуть Белоруссию в хаос
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
Лента новостейМолния