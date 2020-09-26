https://ria.ru/20200926/lift-1577815603.html

Прокуратура выясняет причины инцидента с лифтом в московском вузе

Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента, произошедшего с лифтом в одном из вузов на юго-западе города, сообщила начальник пресс-службы столичного... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T16:13

2020-09-26T16:13

2020-09-26T16:47

людмила нефедова

следственный комитет россии (ск рф)

россия

московский финансово-юридический университет (мфюа)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 cен – РИА Новости.</strong> Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента, произошедшего с лифтом в одном из вузов на юго-западе города, сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что лифт с людьми упал и застрял в Московском финансово-юридическом университете. Пресс-секретарь вуза Екатерина Исаева сообщала РИА Новости, что лифт в МФЮА не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза. Столичный главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ начал доследственную проверку."В ходе проверки, которая проводится Черемушкинской межрайонной прокуратурой, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе организацией, ответственной за обслуживание, эксплуатацию и безопасность лифтового оборудования", — сказала РИА Новости Нефедова.По ее словам, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20200926/lift-1577812282.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф), россия, московский финансово-юридический университет (мфюа), москва, происшествия