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Прокуратура выясняет причины инцидента с лифтом в московском вузе
Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента, произошедшего с лифтом в одном из вузов на юго-западе города, сообщила начальник пресс-службы столичного... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:13
2020-09-26T16:47
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московский финансово-юридический университет (мфюа)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 cен – РИА Новости.</strong> Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента, произошедшего с лифтом в одном из вузов на юго-западе города, сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что лифт с людьми упал и застрял в Московском финансово-юридическом университете. Пресс-секретарь вуза Екатерина Исаева сообщала РИА Новости, что лифт в МФЮА не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза. Столичный главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ начал доследственную проверку."В ходе проверки, которая проводится Черемушкинской межрайонной прокуратурой, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе организацией, ответственной за обслуживание, эксплуатацию и безопасность лифтового оборудования", — сказала РИА Новости Нефедова.По ее словам, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20200926/lift-1577812282.html
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людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф), россия, московский финансово-юридический университет (мфюа), москва, происшествия

Прокуратура выясняет причины инцидента с лифтом в московском вузе

16:13 26.09.2020 (обновлено: 16:47 26.09.2020)
7958
CC0 / RoAll / Лифт
Лифт - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
CC0 / RoAll /
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МОСКВА, 26 cен – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента, произошедшего с лифтом в одном из вузов на юго-западе города, сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что лифт с людьми упал и застрял в Московском финансово-юридическом университете. Пресс-секретарь вуза Екатерина Исаева сообщала РИА Новости, что лифт в МФЮА не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза. Столичный главк СК РФ начал доследственную проверку.
Кадры с места инцидента с лифтом в московском вузе - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 14:25
Попытки вытащить студентов из лифта в московском вузе попали на видео
"В ходе проверки, которая проводится Черемушкинской межрайонной прокуратурой, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе организацией, ответственной за обслуживание, эксплуатацию и безопасность лифтового оборудования", — сказала РИА Новости Нефедова.
По ее словам, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Людмила НефедоваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковский финансово-юридический университет (МФЮА)МоскваПроисшествия
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