https://ria.ru/20200926/lift-1577811064.html

В московском вузе студенты пострадали из-за ЧП с лифтом

Столичное управление Следственного комитета начало проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:35

2020-09-26T13:35

2020-09-26T16:19

московский финансово-юридический университет (мфюа)

москва

происшествия

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Несколько студентов получили травмы из-за ЧП с лифтом в московском вузе

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Столичное управление Следственного комитета начало проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Об этом сообщается на <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1502946/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства. О происшествии студенты рассказали в соцсетях. По их словам, в корпусе "Калужский" упал и застрял лифт, несколько человек получили травмы. При этом, как утверждают студенты, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта, а все вызовы руководство вуза отменяло, чтобы "не портить репутацию". Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева заявила РИА Новости, что инцидент действительно произошел 24 сентября, но лифт не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза. "По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа", — сказала она.Кроме того, по словам Исаевой, студенты повредили кабину, пытаясь выбраться, поэтому сотрудник университета не смог оперативно открыть заблокированные двери. Когда лифт открыли, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Нескольких учащихся доставили в больницу. Проверку со своей стороны проводит и Черемушкинская межрайонная прокуратура.

https://ria.ru/20200926/lift-1577812282.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/lift-1577791937.html

xl-777 "Несколько учащихся доставили в больницу". Так, значит, на первом этаже застряли?? Ну, если только покусали друг друга. 29

Deyn Donovan По их словам, в корпусе "Калужский" упал и застрял лифт. Судя по всему пал, но есть защита, она сработала, и остановила падения. Что-то с трудом верю, что кто-то что-то там отменял. Т.к. не могут отменить, все идет под запись, хоть из лифта вызывай, хоть с сотового в экстренную службу. Никто отменять из-за какого-то декана не будет, т.к. если что, уже уголовка. А вот студенты, которые- "Да мы сами выберемся", и поломали двери. Это вполне могло быть. И сейчас они поняли, что заставят их платить. 28

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский финансово-юридический университет (мфюа), москва, происшествия