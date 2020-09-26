https://ria.ru/20200926/lift-1577811064.html
В московском вузе студенты пострадали из-за ЧП с лифтом
Столичное управление Следственного комитета начало проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:35
2020-09-26T13:35
2020-09-26T16:19
московский финансово-юридический университет (мфюа)
москва
происшествия
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Несколько студентов получили травмы из-за ЧП с лифтом в московском вузе
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Столичное управление Следственного комитета начало проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Об этом сообщается на <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1502946/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства. О происшествии студенты рассказали в соцсетях. По их словам, в корпусе "Калужский" упал и застрял лифт, несколько человек получили травмы. При этом, как утверждают студенты, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта, а все вызовы руководство вуза отменяло, чтобы "не портить репутацию". Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева заявила РИА Новости, что инцидент действительно произошел 24 сентября, но лифт не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза. "По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа", — сказала она.Кроме того, по словам Исаевой, студенты повредили кабину, пытаясь выбраться, поэтому сотрудник университета не смог оперативно открыть заблокированные двери. Когда лифт открыли, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Нескольких учащихся доставили в больницу. Проверку со своей стороны проводит и Черемушкинская межрайонная прокуратура.
https://ria.ru/20200926/lift-1577812282.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/lift-1577791937.html
xl-777
"Несколько учащихся доставили в больницу". Так, значит, на первом этаже застряли?? Ну, если только покусали друг друга.
29
Deyn Donovan
По их словам, в корпусе "Калужский" упал и застрял лифт. Судя по всему пал, но есть защита, она сработала, и остановила падения. Что-то с трудом верю, что кто-то что-то там отменял. Т.к. не могут отменить, все идет под запись, хоть из лифта вызывай, хоть с сотового в экстренную службу. Никто отменять из-за какого-то декана не будет, т.к. если что, уже уголовка. А вот студенты, которые- "Да мы сами выберемся", и поломали двери. Это вполне могло быть. И сейчас они поняли, что заставят их платить.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский финансово-юридический университет (мфюа), москва, происшествия
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Столичное управление Следственного комитета начало проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
О происшествии студенты рассказали в соцсетях. По их словам, в корпусе "Калужский" упал и застрял лифт, несколько человек получили травмы. При этом, как утверждают студенты, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта, а все вызовы руководство вуза отменяло, чтобы "не портить репутацию".
Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева заявила РИА Новости, что инцидент действительно произошел 24 сентября, но лифт не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза.
"По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа", — сказала она.
Кроме того, по словам Исаевой, студенты повредили кабину, пытаясь выбраться, поэтому сотрудник университета не смог оперативно открыть заблокированные двери.
"До момента прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер медицинского центра вуза, прибывшие врачи скорой помощи оказывали возможную помощь студентам, находящимся внутри заблокированной кабины лифта", — добавила пресс-секретарь.
Когда лифт открыли, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Нескольких учащихся доставили в больницу.
Проверку со своей стороны проводит и Черемушкинская межрайонная прокуратура.