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https://ria.ru/20200926/krushenie-1577817686.html
При крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата
Сын депутата городского совета Николаева от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Олабина погиб в авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:28
2020-09-26T17:28
крушение ан-26 под харьковом
оппозиционная платформа - за жизнь
николаев (украина)
ан-26
харьковская область
чугуев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Сын депутата городского совета <a href="http://ria.ru/location_Nikolaev_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">Николаева</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Олабина погиб в авиакатастрофе с <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, сообщает в субботу пресс-служба партии."Как известно, 25 сентября возле <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> (Харьковская область) упал самолет Ан-26 Воздушных Сил <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a>, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части. Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна", - говорится в сообщении на сайте партии.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным погибли 26 человек. Один курсант выжил, он находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
https://ria.ru/20200926/statya-1577813180.html
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html
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николаев (украина)
харьковская область
чугуев
украина
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крушение ан-26 под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, николаев (украина), ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире

При крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата

17:28 26.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди несут цветы на место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Люди несут цветы на место крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Сын депутата городского совета Николаева от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Олабина погиб в авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области, сообщает в субботу пресс-служба партии.
"Как известно, 25 сентября возле Чугуева (Харьковская область) упал самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части. Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна", - говорится в сообщении на сайте партии.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 14:56
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным погибли 26 человек. Один курсант выжил, он находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 13:39
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
30616916
Обсудить4
Крушение Ан-26 под ХарьковомОппозиционная платформа - За жизньНиколаев (Украина)Ан-26Харьковская областьЧугуевУкраинаВ мире
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