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https://ria.ru/20200926/krushenie-1577817375.html
Минобороны Украины назвало возможную причину крушения Ан-26
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области могло произойти из-за отказал датчика в левом двигателе, заявили в пресс-службе украинского... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:28
2020-09-26T17:28
крушение ан-26 под харьковом
ввс украины
ан-26
харьковская область
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Крушение военно-транспортного самолета в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> могло произойти из-за отказал датчика в левом двигателе, заявили в пресс-службе украинского Минобороны."Руководитель оборонного ведомства отметил, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта", — сообщается на сайте <a href="https://www.mil.gov.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">министерства</a>.В ведомстве добавили, что, предварительным данным, самолет при падении зацепился крылом за землю.Крушение<a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, выполнявший учебный полет, разбился в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> около девяти вечера 25 сентября. Это произошло в двух километрах от аэродрома на трассе Киев – Харьков – Должанский, когда борт заходил на посадку. На борту самолета находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Одного курсанта не допустили к полету, так как он не сдал зачет.Двадцать пять человек погибли на месте, двум курсантам удалось выбраться из самолета. Одного из них обнаружили живым, но в крайне тяжелом состоянии. Он получил ожоги 90 процентов тела и через несколько часов умер в реанимации. Состояние второго курсанта медики оценивают как удовлетворительное: у него сотрясение мозга и переломы. К курсанту пустили мать, с ним уже пообщался следователь, а также губернатор Харьковской области Алексей Кучер и президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>. Тела 25 погибших еще предстоит опознать. Как сообщал заместитель министра внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a>, некоторые из них невозможно идентифицировать, так как они сильно обгорели. Для опознания проведут экспертизу ДНК, это может занять две-три недели.Президент Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения причин трагедии. Кроме того, организаторов учебных полетов отстранили от работы на время расследования.ВерсииГосударственное бюро расследований сейчас проверяет четыре версии катастрофы. Это техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли документацию, провели допросы свидетелей и назначили судебные экспертизы.Крушение самолета запечатлели камеры наблюдения в Чугуеве. Как следует из записи, самолет снижался для посадки и включил фары, после чего начал резко уходить вправо, а в конечном итоге на земле произошел взрыв. По мнению Геращенко, это видео должно помочь следствию в установлении причины крушения.На месте происшествия побывал и Зеленский. Он поручил правоохранителям проверить все контракты в оборонной отрасли и усилить контроль в сфере закупок военной техники и ее обслуживания.Пилот не мог ошибитьсяКак рассказал Геращенко, незадолго до крушения пилот сообщил о неполадках с двигателем. При этом он был спокоен и готов посадить самолет. Руководство университета сообщило, что на учениях курсанты отрабатывают ситуацию отказа двигателя и учатся приземляться на одном, поэтому это не было экстремальной ситуацией.Министр обороны Андрей Таран рассказал, что инструктором был опытный пилот, налетавший около 800 часов.Не верят в ошибку пилота и преподаватели университета. "Командир корабля — опытный летчик. Не мог он допустить ошибку роковую. Тоже спортсмен-хоккеист", — рассказал в интервью "ТСН" начальник кафедры физического воспитания Харьковского национального университета воздушных сил полковник Виталий Кирпенко. Кирпенко также рассказал о погибшем офицере Ашрафе Мсую: "У меня первый темнокожий мальчик, который был в университете вообще. Я брал его на контракт в 2011-2012 году. Он одним из первых дошел до штурмана машины. Я его 15 лет знаю".Что именно спровоцировало крушение Ан-26, установит следствие после изучения бортовых самописцев. Их уже обнаружили на месте крушения, но доступ к ним эксперты получат после завершения работы с останками погибших.
https://ria.ru/20200926/an26-1577807430.html
https://ria.ru/20200926/vyzhivshiy-1577814750.html
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крушение ан-26 под харьковом, ввс украины, ан-26, харьковская область, в мире

Минобороны Украины назвало возможную причину крушения Ан-26

17:28 26.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКрушение самолета Ан-26 под Харьковом
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области могло произойти из-за отказал датчика в левом двигателе, заявили в пресс-службе украинского Минобороны.
"Руководитель оборонного ведомства отметил, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта", — сообщается на сайте министерства.
Президент Украины Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 11:32
На Украине объявили день траура из-за крушения Ан-26 под Харьковом
В ведомстве добавили, что, предварительным данным, самолет при падении зацепился крылом за землю.

Крушение

Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева около девяти вечера 25 сентября. Это произошло в двух километрах от аэродрома на трассе Киев – Харьков – Должанский, когда борт заходил на посадку.
На борту самолета находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Одного курсанта не допустили к полету, так как он не сдал зачет.
Двадцать пять человек погибли на месте, двум курсантам удалось выбраться из самолета. Одного из них обнаружили живым, но в крайне тяжелом состоянии. Он получил ожоги 90 процентов тела и через несколько часов умер в реанимации. Состояние второго курсанта медики оценивают как удовлетворительное: у него сотрясение мозга и переломы. К курсанту пустили мать, с ним уже пообщался следователь, а также губернатор Харьковской области Алексей Кучер и президент Украины Владимир Зеленский.
Тела 25 погибших еще предстоит опознать. Как сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, некоторые из них невозможно идентифицировать, так как они сильно обгорели. Для опознания проведут экспертизу ДНК, это может занять две-три недели.
Президент Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения причин трагедии. Кроме того, организаторов учебных полетов отстранили от работы на время расследования.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 15:50
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом

Версии

Государственное бюро расследований сейчас проверяет четыре версии катастрофы. Это техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.
Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли документацию, провели допросы свидетелей и назначили судебные экспертизы.
Крушение самолета запечатлели камеры наблюдения в Чугуеве. Как следует из записи, самолет снижался для посадки и включил фары, после чего начал резко уходить вправо, а в конечном итоге на земле произошел взрыв. По мнению Геращенко, это видео должно помочь следствию в установлении причины крушения.
На месте происшествия побывал и Зеленский. Он поручил правоохранителям проверить все контракты в оборонной отрасли и усилить контроль в сфере закупок военной техники и ее обслуживания.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 14:56
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев

Пилот не мог ошибиться

Как рассказал Геращенко, незадолго до крушения пилот сообщил о неполадках с двигателем. При этом он был спокоен и готов посадить самолет. Руководство университета сообщило, что на учениях курсанты отрабатывают ситуацию отказа двигателя и учатся приземляться на одном, поэтому это не было экстремальной ситуацией.
Министр обороны Андрей Таран рассказал, что инструктором был опытный пилот, налетавший около 800 часов.
"Самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов, за штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", — сказал Таран. По его данным, в тот день Ан-26 совершил шесть удачных вылетов и пять удачных посадок, тренировочные полеты длились около 15 минут. Всего было запланировано до 10 вылетов.
Не верят в ошибку пилота и преподаватели университета.
"Командир корабля — опытный летчик. Не мог он допустить ошибку роковую. Тоже спортсмен-хоккеист", — рассказал в интервью "ТСН" начальник кафедры физического воспитания Харьковского национального университета воздушных сил полковник Виталий Кирпенко.
Кирпенко также рассказал о погибшем офицере Ашрафе Мсую: "У меня первый темнокожий мальчик, который был в университете вообще. Я брал его на контракт в 2011-2012 году. Он одним из первых дошел до штурмана машины. Я его 15 лет знаю".
Что именно спровоцировало крушение Ан-26, установит следствие после изучения бортовых самописцев. Их уже обнаружили на месте крушения, но доступ к ним эксперты получат после завершения работы с останками погибших.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 23:57
Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
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Крушение Ан-26 под ХарьковомВВС УкраиныАн-26Харьковская областьВ мире
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