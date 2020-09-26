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https://ria.ru/20200926/krushenie-1577812648.html
Зеленский посетил выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области, и сейчас находится в... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:38
2020-09-26T14:38
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
владимир зеленский
харьковская область
чугуев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>Владимир Зеленский посетил курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, и сейчас находится в больнице, сообщил в своем Telegram глава обладминистрации Алексей Кучер.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело."Вместе с президентом посетили пострадавшего курсанта в военном госпитале. Состояние парня удовлетворительное. Пообщались с ним и его мамой. Оставил свой номер телефона", - написал Кучер.Сам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Зеленский </a>заявил, что пострадавший курсант кинулся тушить своего товарища сразу после крушения Ан-26."Двадцатилетний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Один из парней горел рядом, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм, Украина гордится тобой", - написал Зеленский в своем Telegram.
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577807853.html
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харьковская область
чугуев
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, владимир зеленский, харьковская область, чугуев, украина, в мире

Зеленский посетил выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом

14:38 26.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области, и сейчас находится в больнице, сообщил в своем Telegram глава обладминистрации Алексей Кучер.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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"Вместе с президентом посетили пострадавшего курсанта в военном госпитале. Состояние парня удовлетворительное. Пообщались с ним и его мамой. Оставил свой номер телефона", - написал Кучер.
Сам Зеленский заявил, что пострадавший курсант кинулся тушить своего товарища сразу после крушения Ан-26.
"Двадцатилетний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Один из парней горел рядом, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм, Украина гордится тобой", - написал Зеленский в своем Telegram.
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Владимир ЗеленскийХарьковская областьЧугуевУкраинаВ мире
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