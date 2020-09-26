https://ria.ru/20200926/krushenie-1577812648.html

Зеленский посетил выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области, и сейчас находится в... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:38

2020-09-26T14:38

2020-09-26T14:38

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

владимир зеленский

харьковская область

чугуев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>Владимир Зеленский посетил курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, и сейчас находится в больнице, сообщил в своем Telegram глава обладминистрации Алексей Кучер.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело."Вместе с президентом посетили пострадавшего курсанта в военном госпитале. Состояние парня удовлетворительное. Пообщались с ним и его мамой. Оставил свой номер телефона", - написал Кучер.Сам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Зеленский </a>заявил, что пострадавший курсант кинулся тушить своего товарища сразу после крушения Ан-26."Двадцатилетний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Один из парней горел рядом, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм, Украина гордится тобой", - написал Зеленский в своем Telegram.

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577807853.html

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харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, владимир зеленский, харьковская область, чугуев, украина, в мире