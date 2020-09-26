https://ria.ru/20200926/krushenie-1577807853.html

Заслуженный пилот России предположил причину крушения Ан-26

У пилотов Ан-26, разбившегося в Харьковской области, был шанс безопасно посадить воздушное судно. Об этом рассказал каналу "360" заслуженный пилот России Юрий... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:50

2020-09-26T11:50

2020-09-26T13:36

крушение ан-26 под харьковом

юрий сытник

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> У пилотов <a href="https://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a>, разбившегося в Харьковской области, был шанс безопасно посадить воздушное судно. Об этом рассказал каналу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> заслуженный пилот России Юрий Сытник. "В принципе, посадить самолет на одном моторе можно. Хотя это небезопасно. Есть определенные нюансы", — пояснил летчик. Он отметил, что при правильном пилотировании самолет может лететь на одном двигателе, посадок в таких обстоятельствах насчитывается больше двух десятков по России и СНГ. Если же допустить ошибку, судно "переворачивается и спиной касается земли". Сытник добавил, что говорить о причине крушения до изучения черных ящиков преждевременно. Это может быть как отказ двигателя, так и небольшой остаток топлива. Помимо этого, могла сыграть роковую роль и неопытность курсантов. Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="https://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Госслужба ЧС обнаружили тела 23 человек, двое выжили, однако позже один из них умер в больнице. Поиски остальных продолжаются. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ненадлежащее исполнение экипажем служебных обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету. На Украине объявили день траура.

https://ria.ru/20200926/an-26-1577806501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/krushenie-an-26-1577804010.html

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харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, юрий сытник, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире