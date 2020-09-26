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https://ria.ru/20200926/krushenie-1577807853.html
Заслуженный пилот России предположил причину крушения Ан-26
У пилотов Ан-26, разбившегося в Харьковской области, был шанс безопасно посадить воздушное судно. Об этом рассказал каналу "360" заслуженный пилот России Юрий... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:50
2020-09-26T13:36
крушение ан-26 под харьковом
юрий сытник
ан-26
харьковская область
чугуев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> У пилотов <a href="https://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a>, разбившегося в Харьковской области, был шанс безопасно посадить воздушное судно. Об этом рассказал каналу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> заслуженный пилот России Юрий Сытник. "В принципе, посадить самолет на одном моторе можно. Хотя это небезопасно. Есть определенные нюансы", — пояснил летчик. Он отметил, что при правильном пилотировании самолет может лететь на одном двигателе, посадок в таких обстоятельствах насчитывается больше двух десятков по России и СНГ. Если же допустить ошибку, судно "переворачивается и спиной касается земли". Сытник добавил, что говорить о причине крушения до изучения черных ящиков преждевременно. Это может быть как отказ двигателя, так и небольшой остаток топлива. Помимо этого, могла сыграть роковую роль и неопытность курсантов. Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="https://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Госслужба ЧС обнаружили тела 23 человек, двое выжили, однако позже один из них умер в больнице. Поиски остальных продолжаются. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ненадлежащее исполнение экипажем служебных обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету. На Украине объявили день траура.
https://ria.ru/20200926/an-26-1577806501.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/krushenie-an-26-1577804010.html
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харьковская область
чугуев
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крушение ан-26 под харьковом, юрий сытник, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире

Заслуженный пилот России предположил причину крушения Ан-26

11:50 26.09.2020 (обновлено: 13:36 26.09.2020)
19000
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКрушение самолета Ан-26 под Харьковом
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У пилотов Ан-26, разбившегося в Харьковской области, был шанс безопасно посадить воздушное судно. Об этом рассказал каналу "360" заслуженный пилот России Юрий Сытник.
"В принципе, посадить самолет на одном моторе можно. Хотя это небезопасно. Есть определенные нюансы", — пояснил летчик.
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 11:12
Умер один из выживших при крушении Ан-26 в Харьковской области
Он отметил, что при правильном пилотировании самолет может лететь на одном двигателе, посадок в таких обстоятельствах насчитывается больше двух десятков по России и СНГ. Если же допустить ошибку, судно "переворачивается и спиной касается земли".
Сытник добавил, что говорить о причине крушения до изучения черных ящиков преждевременно. Это может быть как отказ двигателя, так и небольшой остаток топлива. Помимо этого, могла сыграть роковую роль и неопытность курсантов.

"Если курсанты были — значит просто неподготовленные. А инструктор вовремя не вмешался. Когда запаздывание происходит более 12 секунд, то процесс необратимый. И самый опытный инструктор не сможет „вытащить“ самолет", — пояснил пилот.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Госслужба ЧС обнаружили тела 23 человек, двое выжили, однако позже один из них умер в больнице. Поиски остальных продолжаются.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ненадлежащее исполнение экипажем служебных обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
На Украине объявили день траура.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 09:41
Крушение Ан-26 под Харьковом: состояние выживших и поиск погибших
259661614
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Крушение Ан-26 под ХарьковомЮрий СытникАн-26Харьковская областьЧугуевУкраинаВ мире
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