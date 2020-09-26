https://ria.ru/20200926/krushenie-1577799942.html

Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T00:30

2020-09-26T00:30

2020-09-26T02:50

крушение ан-26 под харьковом

жозеп боррель

ан-26

брюссель

евросоюз

владимир зеленский

харьковская область

украина

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике и безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> выразил соболезнования президенту Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> в связи с крушением самолета в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По последним данным, погибли 25 человек, два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним.

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брюссель

харьковская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, жозеп боррель, ан-26, брюссель, евросоюз, владимир зеленский, харьковская область, украина, в мире