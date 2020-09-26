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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577825695.html
В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
Еще 18 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5164, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T23:15
2020-09-27T00:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Еще 18 пациентов с COVID-19 скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5164, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Днем ранее сообщалось о 17 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом

23:15 26.09.2020 (обновлено: 00:06 27.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Еще 18 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5164, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В Москве за прошедшие сутки скончались 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.

Днем ранее сообщалось о 17 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
2501278
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
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