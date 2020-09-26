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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577811279.html
В США выявили более 55 тысяч новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 55 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:44
2020-09-26T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось более чем на 55 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировали 55 054 новых случаев COVID-19 и 952 летальных исхода среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 44 110 и 914 соответственно.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 203 тысяч летальных исходов. Излечились по-прежнему более 2,7 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 32,5 миллиона случаев заражения и более 989 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 22,5 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 55 тысяч новых случаев коронавируса

13:44 26.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 55 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировали 55 054 новых случаев COVID-19 и 952 летальных исхода среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Днем ранее эти показатели составляли 44 110 и 914 соответственно.
По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 203 тысяч летальных исходов. Излечились по-прежнему более 2,7 миллиона человек.
Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 32,5 миллиона случаев заражения и более 989 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 22,5 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
2031301
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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