https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577811279.html

В США выявили более 55 тысяч новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 55 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:44

2020-09-26T13:44

2020-09-26T13:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось более чем на 55 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировали 55 054 новых случаев COVID-19 и 952 летальных исхода среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 44 110 и 914 соответственно.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 7 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 203 тысяч летальных исходов. Излечились по-прежнему более 2,7 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 32,5 миллиона случаев заражения и более 989 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 22,5 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире