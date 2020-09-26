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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577808383.html
В России выявили 7523 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 7523 новых случая COVID-19, умерли 169 человек, выписались из больниц 6004, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:03
2020-09-26T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 7523 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, умерли 169 человек, выписались из больниц 6004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.При этом у 2039 человек (27,1 процента) заболевание протекает без симптомов.Новые случаи выявили во всех регионах страны. Больше всего их в Москве — 1792. Еще 232 инфицированных зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 204 — в Подмосковье, 189 — в Ростовской области, 166 — в Нижегородской.Минимальный показатель зафиксирован в Ненецком автономном округе — там за сутки заболел один человек. На Чукотке их трое, а в Чечне — пятеро.Накануне сообщалось о 7212 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,7 процента.Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 143 571. Умерли за все время 20 225 человек, вылечились 940 150.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 32,1 миллиона инфицированных, 980 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,8 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577807974.html
Мне интересно как выявляют. В больницах тесты не делают, даже если есть симптомы. Только за деньги сам. Получается что больше стали сами сдавать. Подозреваю что это те кто из отпуска из-за рубежа приехал.
24
Во многих больницах вам отказали?
15
88
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 7523 новых случая коронавируса

12:03 26.09.2020 (обновлено: 12:41 26.09.2020)
20716
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 7523 новых случая COVID-19, умерли 169 человек, выписались из больниц 6004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 2039 человек (27,1 процента) заболевание протекает без симптомов.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Новые случаи выявили во всех регионах страны. Больше всего их в Москве — 1792. Еще 232 инфицированных зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 204 — в Подмосковье, 189 — в Ростовской области, 166 — в Нижегородской.
Минимальный показатель зафиксирован в Ненецком автономном округе — там за сутки заболел один человек. На Чукотке их трое, а в Чечне — пятеро.
Накануне сообщалось о 7212 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,7 процента.
Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 143 571. Умерли за все время 20 225 человек, вылечились 940 150.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 32,1 миллиона инфицированных, 980 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,8 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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1026362944
Обсудить88
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Мне интересно как выявляют. В больницах тесты не делают, даже если есть симптомы. Только за деньги сам. Получается что больше стали сами сдавать. Подозреваю что это те кто из отпуска из-за рубежа приехал.
26 сентября, 12:38
АКАндрей К
8204010
Во многих больницах вам отказали?
26 сентября, 12:46
Александр ТравкинАлександр Травкин
600117
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