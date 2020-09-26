https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577808383.html

В России выявили 7523 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 7523 новых случая COVID-19, умерли 169 человек, выписались из больниц 6004, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:03

2020-09-26T12:03

2020-09-26T12:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 7523 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, умерли 169 человек, выписались из больниц 6004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.При этом у 2039 человек (27,1 процента) заболевание протекает без симптомов.Новые случаи выявили во всех регионах страны. Больше всего их в Москве — 1792. Еще 232 инфицированных зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 204 — в Подмосковье, 189 — в Ростовской области, 166 — в Нижегородской.Минимальный показатель зафиксирован в Ненецком автономном округе — там за сутки заболел один человек. На Чукотке их трое, а в Чечне — пятеро.Накануне сообщалось о 7212 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,7 процента.Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 143 571. Умерли за все время 20 225 человек, вылечились 940 150.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 32,1 миллиона инфицированных, 980 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,8 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577807974.html

Андрей К Мне интересно как выявляют. В больницах тесты не делают, даже если есть симптомы. Только за деньги сам. Получается что больше стали сами сдавать. Подозреваю что это те кто из отпуска из-за рубежа приехал. 24

Александр Травкин Во многих больницах вам отказали? 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество