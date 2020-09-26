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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577808356.html
В России за сутки 6004 человека вылечились от коронавируса
За сутки в РФ выписаны 6004 человека после выздоровления от COVID-19, за все время — 940 150, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:02
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ выписаны 6004 человека после выздоровления от COVID-19, за все время — 940 150, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, общество

В России за сутки 6004 человека вылечились от коронавируса

12:02 26.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 6004 человека после выздоровления от COVID-19, за все время — 940 150, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 004 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 940 150", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
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