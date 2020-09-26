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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577806207.html
В Москве выявили 1792 новых случая COVID-19
Почти 1,8 тысячи новых случая COVID зафиксировано в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:59
2020-09-26T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Почти 1,8 тысячи новых случая COVID зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Согласно данным штаба, это максимальное число с 8 июня, когда показатель был равен 2001.Уточняется, что 38,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% – от 46 до 65 лет, 15,5% - от 66 до 79 лет, еще 8,2% – старше 80 лет."Также 13,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве выявили 1792 новых случая COVID-19

10:59 26.09.2020 (обновлено: 11:13 26.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почти 1,8 тысячи новых случая COVID зафиксировано в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Согласно данным штаба, это максимальное число с 8 июня, когда показатель был равен 2001.
"В столице подтверждено 1792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций также растёт, за сутки в больницы поступило 830 человек. За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию. Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,6%", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 38,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% – от 46 до 65 лет, 15,5% - от 66 до 79 лет, еще 8,2% – старше 80 лет.
"Также 13,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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