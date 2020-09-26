https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577806207.html

В Москве выявили 1792 новых случая COVID-19

Почти 1,8 тысячи новых случая COVID зафиксировано в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:59

2020-09-26T10:59

2020-09-26T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Почти 1,8 тысячи новых случая COVID зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Согласно данным штаба, это максимальное число с 8 июня, когда показатель был равен 2001.Уточняется, что 38,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% – от 46 до 65 лет, 15,5% - от 66 до 79 лет, еще 8,2% – старше 80 лет."Также 13,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество