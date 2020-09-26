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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577803256.html
В Москве еще 1223 пациента вылечились от COVID-19
Еще 1123 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 244 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T09:11
2020-09-26T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1123 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 244 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Ранее Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу. Позже источник, знакомый с ситуацией сообщил РИА Новости, что треть сотрудников правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество

В Москве еще 1223 пациента вылечились от COVID-19

09:11 26.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еще 1123 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 244 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1123 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 244 006", - сообщила Ракова.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу. Позже источник, знакомый с ситуацией сообщил РИА Новости, что треть сотрудников правительства Москвы из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 17:36Распространение нового коронавируса
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