https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577803256.html

В Москве еще 1223 пациента вылечились от COVID-19

Еще 1123 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 244 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T09:11

2020-09-26T09:11

2020-09-26T09:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1123 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 244 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Ранее Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу. Позже источник, знакомый с ситуацией сообщил РИА Новости, что треть сотрудников правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577784624.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество