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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577800088.html
Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в субботу призовет страны к единству в борьбе с пандемией... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T00:42
2020-09-26T00:42
распространение нового коронавируса
жан табак
борис джонсон
мелинда гейтс
генеральная ассамблея оон
воз
лондон
оон
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Борис Джонсон в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в субботу призовет страны к единству в борьбе с пандемией коронавируса и предложит собственный план международного сотрудничества."Мир должен преодолеть огромные разногласия, вызванные коронавирусом, и объединиться в борьбе с пандемией, скажет премьер-министр сегодня на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. В своем виртуальном обращении <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank">Борис Джонсон</a> объявит о серии новых мер по выводу мира из кризиса и представит амбициозный план из пяти пунктов, направленный на предотвращение пандемий в будущем", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании."В плане, разработанном совместно с фондом Билла и <a href="http://ria.ru/person_Melinda_Gejjts_2/" target="_blank" data-auto="true">Мелинды Гейтс</a> и Wellcome Trust, содержится предложение разработать всемирную сеть "зоонозных хабов", в которых опасные патогены будут идентифицироваться до того, как они могут быть перенесены от животных к людям, как это произошло, по видимости, с COVID-19", - сообщает ведомство.Другими мерами, которые предложит Джонсон, станет увеличение мощностей по производству лекарств и вакцин, совершенствование систем раннего оповещения, согласование международных протоколов на случай кризисов и ликвидация торговых барьеров.Премьер-министр объявит о значительных инвестициях в глобальную инициативу COVAX. Великобритания инвестирует первые 71 миллион фунтов стерлингов для обеспечения возможности для себя приобрести до 27 миллионов доз вакцины.Еще 500 миллионов будут переданы в фонд COVAX, созданный для того, чтобы помочь 92 беднейшим странам получить доступ к вакцине от коронавируса, а также бороться с пандемией в целом.Также Джонсон объявит о намерении Соединенного Королевства выделить Всемирной организации здравоохранения 340 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, эта сумма на 30% превышает выделенную за предыдущий четырехлетний период и делает Великобританию одним из крупнейших доноров <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>."После девяти месяцев борьбы с COVID, само понятие международного сообщества выглядит разорванным в клочья. Мы знаем, что так это продолжаться не может. Пока мы не объединимся и не ополчимся на нашего общего врага, мы знаем, что проиграют все. Поэтому для человечества пришло время здесь, я искренне надеюсь, на последней Генассамблее ООН в Zoom – преодолеть границы и прекратить эти безобразные распри", - говорится в переданных в РИА Новости выдержках речи премьера.На следующей неделе Джонсон планирует выступить также на двух мероприятиях ГА ООН по вопросам биоразнообразия.
https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577730241.html
https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html
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жан табак, борис джонсон, мелинда гейтс , генеральная ассамблея оон, воз, лондон, оон, в мире

Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19

00:42 26.09.2020
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в субботу призовет страны к единству в борьбе с пандемией коронавируса и предложит собственный план международного сотрудничества.
"Мир должен преодолеть огромные разногласия, вызванные коронавирусом, и объединиться в борьбе с пандемией, скажет премьер-министр сегодня на Генассамблее ООН. В своем виртуальном обращении Борис Джонсон объявит о серии новых мер по выводу мира из кризиса и представит амбициозный план из пяти пунктов, направленный на предотвращение пандемий в будущем", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.
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"В плане, разработанном совместно с фондом Билла и Мелинды Гейтс и Wellcome Trust, содержится предложение разработать всемирную сеть "зоонозных хабов", в которых опасные патогены будут идентифицироваться до того, как они могут быть перенесены от животных к людям, как это произошло, по видимости, с COVID-19", - сообщает ведомство.
Другими мерами, которые предложит Джонсон, станет увеличение мощностей по производству лекарств и вакцин, совершенствование систем раннего оповещения, согласование международных протоколов на случай кризисов и ликвидация торговых барьеров.
Премьер-министр объявит о значительных инвестициях в глобальную инициативу COVAX. Великобритания инвестирует первые 71 миллион фунтов стерлингов для обеспечения возможности для себя приобрести до 27 миллионов доз вакцины.
Еще 500 миллионов будут переданы в фонд COVAX, созданный для того, чтобы помочь 92 беднейшим странам получить доступ к вакцине от коронавируса, а также бороться с пандемией в целом.
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Также Джонсон объявит о намерении Соединенного Королевства выделить Всемирной организации здравоохранения 340 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, эта сумма на 30% превышает выделенную за предыдущий четырехлетний период и делает Великобританию одним из крупнейших доноров ВОЗ.
"После девяти месяцев борьбы с COVID, само понятие международного сообщества выглядит разорванным в клочья. Мы знаем, что так это продолжаться не может. Пока мы не объединимся и не ополчимся на нашего общего врага, мы знаем, что проиграют все. Поэтому для человечества пришло время здесь, я искренне надеюсь, на последней Генассамблее ООН в Zoom – преодолеть границы и прекратить эти безобразные распри", - говорится в переданных в РИА Новости выдержках речи премьера.
На следующей неделе Джонсон планирует выступить также на двух мероприятиях ГА ООН по вопросам биоразнообразия.
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Распространение нового коронавирусаЖан ТабакБорис ДжонсонМелинда ГейтсГенеральная Ассамблея ООНВОЗЛондонООНВ мире
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