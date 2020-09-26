https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577785102.html

Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Американские ученые выяснили, что у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей значительно ниже, чем у тех, у РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T03:00

2020-09-26T03:00

2020-09-26T11:57

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

бостонский университет

грипп

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Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Американские ученые выяснили, что у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей значительно ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0239799" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале PLOS ONE.Ученые из Медицинской школы <a href="http://ria.ru/organization_Bostonskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Бостонского университета</a> проанализировали, как влияет уровень витамина D в крови на тяжесть заболевания и показатель смертности при COVID-19. Исследователи взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их поступления в больницу и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке — маркера уровня витамина D. В дальнейшем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевания, а также тяжелые симптомы — потерю сознания, затрудненное дыхание и гипоксию. У них также отслеживали воспалительный маркер в крови — С-реактивный белок и количество лимфоцитов — иммунных клеток, помогающих бороться с инфекцией.Затем исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем — не менее 30 нанограммов на миллилитр.Оказалось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже. В частности, авторы посчитали, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5 процента ниже, чем у пациентов с его дефицитом. Кроме того, у них более низкий уровень С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов."Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, доктора Майкла Холика (Michael Holick), профессора физиологии, биофизики и молекулярной медицины Медицинской школы Бостонского университета.В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.По словам Холика, есть большое опасение, что сочетание гриппа и коронавирусной инфекции может значительно увеличить количество госпитализаций, осложнить протекание заболеваний и увеличить смертность. Поэтому разумно принимать добавки с витамином D, чтобы снизить риск заражения и осложнений от COVID-19 и гриппа, особенно в зимние месяцы, когда недостаток солнечного света создает в организме дефицит этого вещества.

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577658484.html

https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html

Kromagg Priorov Сейчас продажи "рыбьего жира" ну просто взлетят до небес... 41

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, бостонский университет, грипп