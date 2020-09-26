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РИА Наука
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577785102.html
Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор
Американские ученые выяснили, что у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей значительно ниже, чем у тех, у РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:00
2020-09-26T11:57
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
бостонский университет
грипп
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Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Американские ученые выяснили, что у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей значительно ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0239799" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале PLOS ONE.Ученые из Медицинской школы <a href="http://ria.ru/organization_Bostonskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Бостонского университета</a> проанализировали, как влияет уровень витамина D в крови на тяжесть заболевания и показатель смертности при COVID-19. Исследователи взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их поступления в больницу и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке — маркера уровня витамина D. В дальнейшем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевания, а также тяжелые симптомы — потерю сознания, затрудненное дыхание и гипоксию. У них также отслеживали воспалительный маркер в крови — С-реактивный белок и количество лимфоцитов — иммунных клеток, помогающих бороться с инфекцией.Затем исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем — не менее 30 нанограммов на миллилитр.Оказалось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже. В частности, авторы посчитали, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5 процента ниже, чем у пациентов с его дефицитом. Кроме того, у них более низкий уровень С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов."Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, доктора Майкла Холика (Michael Holick), профессора физиологии, биофизики и молекулярной медицины Медицинской школы Бостонского университета.В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.По словам Холика, есть большое опасение, что сочетание гриппа и коронавирусной инфекции может значительно увеличить количество госпитализаций, осложнить протекание заболеваний и увеличить смертность. Поэтому разумно принимать добавки с витамином D, чтобы снизить риск заражения и осложнений от COVID-19 и гриппа, особенно в зимние месяцы, когда недостаток солнечного света создает в организме дефицит этого вещества.
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577658484.html
https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html
Сейчас продажи "рыбьего жира" ну просто взлетят до небес...
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, бостонский университет, грипп

Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор

03:00 26.09.2020 (обновлено: 11:57 26.09.2020)
76764
CC0 / ivabalk / Рыбий жир
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей значительно ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Ученые из Медицинской школы Бостонского университета проанализировали, как влияет уровень витамина D в крови на тяжесть заболевания и показатель смертности при COVID-19.
Исследователи взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их поступления в больницу и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке — маркера уровня витамина D.
В дальнейшем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевания, а также тяжелые симптомы — потерю сознания, затрудненное дыхание и гипоксию. У них также отслеживали воспалительный маркер в крови — С-реактивный белок и количество лимфоцитов — иммунных клеток, помогающих бороться с инфекцией.
Затем исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем — не менее 30 нанограммов на миллилитр.
Оказалось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже.
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В частности, авторы посчитали, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5 процента ниже, чем у пациентов с его дефицитом. Кроме того, у них более низкий уровень С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов.
"Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, доктора Майкла Холика (Michael Holick), профессора физиологии, биофизики и молекулярной медицины Медицинской школы Бостонского университета.
В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
По словам Холика, есть большое опасение, что сочетание гриппа и коронавирусной инфекции может значительно увеличить количество госпитализаций, осложнить протекание заболеваний и увеличить смертность. Поэтому разумно принимать добавки с витамином D, чтобы снизить риск заражения и осложнений от COVID-19 и гриппа, особенно в зимние месяцы, когда недостаток солнечного света создает в организме дефицит этого вещества.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеБостонский университетГрипп
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Сейчас продажи "рыбьего жира" ну просто взлетят до небес...
26 сентября, 06:27
Kromagg PriorovKromagg Priorov
24132002
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