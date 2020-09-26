https://ria.ru/20200926/khristianstvo-1577815761.html

Иларион рассказал о дискриминации христиан в Азии со стороны буддистов

Христиане все чаще подвергаются дискриминации в странах с подавляющим буддийским населением, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T16:19

2020-09-26T16:19

2020-09-26T16:19

религия и мировоззрение

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

вьетнам

мьянма

индия

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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Христиане все чаще подвергаются дискриминации в странах с подавляющим буддийским населением, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> <a href="https://ria.ru/person_Mitropolit_Volokolamskijj_Ilarion" target="_blank">митрополит Волоколамский Иларион</a> в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Например, в <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянме</a> буддийские националисты требуют принятия законов, которые бы препятствовали обращению в христианство и предотвращали межконфессиональные браки, а во <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнаме</a> "увеличивается число случаев, когда христиане подвергаются преследованиям со стороны буддистов", пояснил иерарх. Также он отметил давление на христиан со стороны индуистов в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, несмотря на то, что в некоторых регионах этой страны христианство распространилось исторически. Индуизм, по его словам, "не вполне толерантная религия по отношению к христианам".

https://ria.ru/20200210/1564523018.html

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вьетнам

мьянма

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, вьетнам, мьянма, индия