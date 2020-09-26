Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200926/khristianstvo-1577815761.html
Иларион рассказал о дискриминации христиан в Азии со стороны буддистов
Христиане все чаще подвергаются дискриминации в странах с подавляющим буддийским населением, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:19
2020-09-26T16:19
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
вьетнам
мьянма
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3b2b7e805195b0cf311f84119bd7cbe4.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Христиане все чаще подвергаются дискриминации в странах с подавляющим буддийским населением, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> <a href="https://ria.ru/person_Mitropolit_Volokolamskijj_Ilarion" target="_blank">митрополит Волоколамский Иларион</a> в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Например, в <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянме</a> буддийские националисты требуют принятия законов, которые бы препятствовали обращению в христианство и предотвращали межконфессиональные браки, а во <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнаме</a> "увеличивается число случаев, когда христиане подвергаются преследованиям со стороны буддистов", пояснил иерарх. Также он отметил давление на христиан со стороны индуистов в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, несмотря на то, что в некоторых регионах этой страны христианство распространилось исторически. Индуизм, по его словам, "не вполне толерантная религия по отношению к христианам".
https://ria.ru/20200210/1564523018.html
1
вьетнам
мьянма
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ce95255112715fb2727e1ff899f23d79.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, вьетнам, мьянма, индия

Иларион рассказал о дискриминации христиан в Азии со стороны буддистов

16:19 26.09.2020
299
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Христиане все чаще подвергаются дискриминации в странах с подавляющим буддийским населением, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Там, где христиане сосуществуют с буддистами и где буддизм является господствующей религией, нередко они (христиане - Прим. ред.), подвергаются преследованию и дискриминации", - сказал митрополит Иларион.

Купола - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля, 22:31Религия и мировоззрение
РПЦ решила защищать нравственность вместе c православными Индии
Например, в Мьянме буддийские националисты требуют принятия законов, которые бы препятствовали обращению в христианство и предотвращали межконфессиональные браки, а во Вьетнаме "увеличивается число случаев, когда христиане подвергаются преследованиям со стороны буддистов", пояснил иерарх. Также он отметил давление на христиан со стороны индуистов в Индии, несмотря на то, что в некоторых регионах этой страны христианство распространилось исторически. Индуизм, по его словам, "не вполне толерантная религия по отношению к христианам".
200112
Обсудить1
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВьетнамМьянмаИндия
Рекомендуем
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
РПЦ: ФЗ об "аттестации духовенства" надо принимать с одобрения конфессий
Найденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
"Зверь и шифр". В древнерусском храме нашли таинственное послание
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Минобороны Украины назвало возможную причину крушения Ан-26
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Статью главы дипломатии Евросоюза об Украине отредактировали
Синица
Птицы из-за пандемии стали петь тише и "сексуальнее"
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СМИ: на автомойке в Сочи прогремел мощный взрыв
Анфиса Чехова
"Не изнуряю себя диетами": Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения
Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017
СМИ: во Франции застрелен выходец из Чечни
Лифт
Прокуратура выясняет причины инцидента с лифтом в московском вузе
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
Папа Римский рассказал о двух путях, которые дала человечеству пандемия
Активистка Нина Багинская на марше оппозиции в Минске
Минская милиция опровергла сообщения о задержании активистки Багинской
Пермский аэропорт Большое Савино
В пермском аэропорту задержали рейс из-за птицы в двигателе самолета
Савва Тутунов
В РПЦ прокомментировали усиление мер против коронавируса в Москве
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния