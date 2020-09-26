https://ria.ru/20200926/kardashyan-1577812413.html

Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций

Телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян выложила в Instagram семейное фото, на котором, кроме нее, изображены сестры Хлоя, Кендалл, и Кайли. Поклонники... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:28

2020-09-26T14:28

2020-09-26T14:28

культура

кайли дженнер

шоу-бизнес

кимберли кардашян

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<strong>МОСКВА,26 сен — РИА Новости.</strong> Телезвезда, модель и бизнесвумен <a href="https://ria.ru/person_Kim_Kardashjan" target="_blank">Ким Кардашьян</a> выложила в Instagram семейное фото, на котором, кроме нее, изображены сестры Хлоя, Кендалл, и Кайли. Поклонники отметили, что снимок был сделан до “преображения” звезд. На фотографии девушки сидят за столом и смотрят в камеру, улыбаясь. “Детки в Бенихане (Известный американский ресторан. - Прим. ред.)”, - написала Кардашьян. Больше всего пост смутил <a href="http://ria.ru/person_kayli-dzhenner/" target="_blank" data-auto="true">Кайли Дженнер</a>, самую младшую из звездного семейства. Подписчики раскритиковали семейное фото и обратили внимание на то, что сестры больше не выглядят так, как раньше из-за пластических операций. “Кто эти люди?”, - спросила jaymassone23.“Я не узнаю ни одного человека на этом фото”, - сообщил jordie9518.“Хорошо на снимке получилась только Ким”, - заявила moneedamenace.“Когда выкладываешь фотографию, убедись, что только ты хорошо на ней получился”, - порекомендовала _alibenz.“Сейчас вы выглядите совсем по-другому”, - посетовала pattyjay21.Сестры Кардашьян известны, в частности, тем, что не раз прибегали к услугам пластических хирургов.

https://ria.ru/20200909/kardashians-1576970087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кайли дженнер, шоу-бизнес, кимберли кардашян