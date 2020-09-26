https://ria.ru/20200926/kardashyan-1577812413.html
Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций
Телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян выложила в Instagram семейное фото, на котором, кроме нее, изображены сестры Хлоя, Кендалл, и Кайли. Поклонники... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:28
2020-09-26T14:28
2020-09-26T14:28
культура
кайли дженнер
шоу-бизнес
кимберли кардашян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/68/1562586828_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_c3f613e3e06d9281bd3ec8d2484981fe.jpg
<strong>МОСКВА,26 сен — РИА Новости.</strong> Телезвезда, модель и бизнесвумен <a href="https://ria.ru/person_Kim_Kardashjan" target="_blank">Ким Кардашьян</a> выложила в Instagram семейное фото, на котором, кроме нее, изображены сестры Хлоя, Кендалл, и Кайли. Поклонники отметили, что снимок был сделан до “преображения” звезд. На фотографии девушки сидят за столом и смотрят в камеру, улыбаясь. “Детки в Бенихане (Известный американский ресторан. - Прим. ред.)”, - написала Кардашьян. Больше всего пост смутил <a href="http://ria.ru/person_kayli-dzhenner/" target="_blank" data-auto="true">Кайли Дженнер</a>, самую младшую из звездного семейства. Подписчики раскритиковали семейное фото и обратили внимание на то, что сестры больше не выглядят так, как раньше из-за пластических операций. “Кто эти люди?”, - спросила jaymassone23.“Я не узнаю ни одного человека на этом фото”, - сообщил jordie9518.“Хорошо на снимке получилась только Ким”, - заявила moneedamenace.“Когда выкладываешь фотографию, убедись, что только ты хорошо на ней получился”, - порекомендовала _alibenz.“Сейчас вы выглядите совсем по-другому”, - посетовала pattyjay21.Сестры Кардашьян известны, в частности, тем, что не раз прибегали к услугам пластических хирургов.
https://ria.ru/20200909/kardashians-1576970087.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/68/1562586828_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_63babc165742c3a818ab9b1ba6eb4a64.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кайли дженнер, шоу-бизнес, кимберли кардашян
МОСКВА,26 сен — РИА Новости.
Телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян
выложила в Instagram семейное фото, на котором, кроме нее, изображены сестры Хлоя, Кендалл, и Кайли. Поклонники отметили, что снимок был сделан до “преображения” звезд.
На фотографии девушки сидят за столом и смотрят в камеру, улыбаясь. “Детки в Бенихане (Известный американский ресторан. - Прим. ред.)”, - написала Кардашьян.
Больше всего пост смутил Кайли Дженнер
, самую младшую из звездного семейства.
“Удали эту фотографию сейчас же”, - прокомментировала она.
Подписчики раскритиковали семейное фото и обратили внимание на то, что сестры больше не выглядят так, как раньше из-за пластических операций.
“Кто эти люди?”, - спросила jaymassone23.
“Я не узнаю ни одного человека на этом фото”, - сообщил jordie9518.
“Хорошо на снимке получилась только Ким”, - заявила moneedamenace.
“Когда выкладываешь фотографию, убедись, что только ты хорошо на ней получился”, - порекомендовала _alibenz.
“Сейчас вы выглядите совсем по-другому”, - посетовала pattyjay21.
Сестры Кардашьян известны, в частности, тем, что не раз прибегали к услугам пластических хирургов.