Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200926/kardashyan-1577812413.html
Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций
Телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян выложила в Instagram семейное фото, на котором, кроме нее, изображены сестры Хлоя, Кендалл, и Кайли. Поклонники... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:28
2020-09-26T14:28
культура
кайли дженнер
шоу-бизнес
кимберли кардашян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/68/1562586828_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_c3f613e3e06d9281bd3ec8d2484981fe.jpg
<strong>МОСКВА,26 сен — РИА Новости.</strong> Телезвезда, модель и бизнесвумен <a href="https://ria.ru/person_Kim_Kardashjan" target="_blank">Ким Кардашьян</a> выложила в Instagram семейное фото, на котором, кроме нее, изображены сестры Хлоя, Кендалл, и Кайли. Поклонники отметили, что снимок был сделан до “преображения” звезд. На фотографии девушки сидят за столом и смотрят в камеру, улыбаясь. “Детки в Бенихане (Известный американский ресторан. - Прим. ред.)”, - написала Кардашьян. Больше всего пост смутил <a href="http://ria.ru/person_kayli-dzhenner/" target="_blank" data-auto="true">Кайли Дженнер</a>, самую младшую из звездного семейства. Подписчики раскритиковали семейное фото и обратили внимание на то, что сестры больше не выглядят так, как раньше из-за пластических операций. “Кто эти люди?”, - спросила jaymassone23.“Я не узнаю ни одного человека на этом фото”, - сообщил jordie9518.“Хорошо на снимке получилась только Ким”, - заявила moneedamenace.“Когда выкладываешь фотографию, убедись, что только ты хорошо на ней получился”, - порекомендовала _alibenz.“Сейчас вы выглядите совсем по-другому”, - посетовала pattyjay21.Сестры Кардашьян известны, в частности, тем, что не раз прибегали к услугам пластических хирургов.
https://ria.ru/20200909/kardashians-1576970087.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/68/1562586828_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_63babc165742c3a818ab9b1ba6eb4a64.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кайли дженнер, шоу-бизнес, кимберли кардашян

Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций

14:28 26.09.2020
8806
© SputnikАмериканская модель и актриса Ким Кардашьян
Американская модель и актриса Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА,26 сен — РИА Новости. Телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян выложила в Instagram семейное фото, на котором, кроме нее, изображены сестры Хлоя, Кендалл, и Кайли. Поклонники отметили, что снимок был сделан до “преображения” звезд.
На фотографии девушки сидят за столом и смотрят в камеру, улыбаясь. “Детки в Бенихане (Известный американский ресторан. - Прим. ред.)”, - написала Кардашьян.
Больше всего пост смутил Кайли Дженнер, самую младшую из звездного семейства.
“Удали эту фотографию сейчас же”, - прокомментировала она.
Подписчики раскритиковали семейное фото и обратили внимание на то, что сестры больше не выглядят так, как раньше из-за пластических операций.
“Кто эти люди?”, - спросила jaymassone23.
“Я не узнаю ни одного человека на этом фото”, - сообщил jordie9518.
“Хорошо на снимке получилась только Ким”, - заявила moneedamenace.
“Когда выкладываешь фотографию, убедись, что только ты хорошо на ней получился”, - порекомендовала _alibenz.
“Сейчас вы выглядите совсем по-другому”, - посетовала pattyjay21.
Сестры Кардашьян известны, в частности, тем, что не раз прибегали к услугам пластических хирургов.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:42Культура
Ким Кардашьян объявила, что реалити-шоу с ее семьей закрывается
330005
Обсудить0
КультураКайли ДженнерШоу-бизнесКимберли Кардашян
Рекомендуем
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Новая фотосессия солистки Little Big восхитила поклонников
Анфиса Чехова
"Не изнуряю себя диетами": Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве
В Подмосковье усилят контроль соблюдения масочного режима и соцдистанции
Телеведущий Иван Ургант
Ургант посмеялся над рейтингом лучших российских актеров десятилетия
Австралийская модель Аниянг Денг
Австралийская модель поразила Сеть “экстраординарным” цветом кожи
Актриса Людмила Максакова во время пресс-конференции, посвященной созданию культурного центра Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Владимир Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017
СМИ: во Франции застрелен выходец из Чечни
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии Оскар
"Новая девушка" Брэда Питта восхитила Сеть снимком в купальнике
КПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
Американский киноактер и продюсер и британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. 2013 год
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения
Китайский чайник периода правления императора Цяньлуна
Старый чайник с чердака продали за полмиллиона долларов
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния