https://ria.ru/20200926/kadyrov-1577815142.html
Кадыров показал, как тренируется с артистами Чеченской филармонии
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел силовую тренировку, включая жим штанги лежа, с солистами Чеченской государственной филармонии, опубликовав видео в соцсети... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:02
2020-09-26T16:02
2020-09-26T17:18
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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<strong>ГРОЗНЫЙ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чечни</a> <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> провел силовую тренировку, включая жим штанги лежа, с солистами Чеченской государственной филармонии, опубликовав видео в соцсети "<a href="https://vk.com/ramzan" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>"."Важно регулярно работать, преодолевая свойственные человеческой натуре лень и усталость. Полноценные тренировки предполагают тяжелый труд и отказ от многих соблазнов", — написал Кадыров под видеороликом.Он подчеркнул, что "тренировка выдалась исключительно интенсивной", включала кардионагрузки и силовые упражнения.Кадыров регулярно публикует в социальных сетях видео тренировок в спортивном зале, призывая молодежь активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
https://rsport.ria.ru/20200225/1565182739.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество