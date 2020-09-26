https://ria.ru/20200926/gossovet-1577811690.html
Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник
Расширенное заседание президиума госсовета президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:56
2020-09-26T13:56
2020-09-26T14:06
владимир путин
государственный совет рф
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Расширенное заседание президиума госсовета президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проведет в понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Путин заявлял, что госсовет соберется, чтобы обсудить реализацию нацпроектов.Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал, что 30 сентября на госсовете с участием регионов будут приняты решения по корректировкам нацпроекта "Здравоохранение". В Кремле позже подтвердили, что госсовет состоится на следующей неделе.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, государственный совет рф, дмитрий песков, политика