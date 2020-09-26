https://ria.ru/20200926/gektar-1577622676.html

По заветам предков: в Хабаровском крае появится центр эвенской культуры

В самом северном населенном пункте Хабаровского края, селе Арка, благодаря программе "Дальневосточный гектар" появится центр эвенской культуры. Об этом сообщает РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T08:00

2020-09-26T08:00

2020-09-26T13:02

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дальневосточный гектар

агентство по развитию человеческого капитала

дальний восток

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> В самом северном населенном пункте Хабаровского края, селе Арка, благодаря программе "Дальневосточный гектар" появится центр эвенской культуры. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике."Свой "дальневосточный гектар" я взяла в родном селе, которое находится в 120 километрах от Охотска. Село Арка древнее и имеет богатую историю. Впервые оно упоминается в записях русских путешественников конца XVII века как эвенское стойбище. Сейчас у нас проживает около 600 человек, большинство из которых эвены, они относятся к коренным малочисленным народам Крайнего Севера", — рассказывает автор проекта Мария Алексеева. Отмечается, что заявку на получение участка Мария Алексеева подала через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.рф". Землю для проекта она выбирала в черте населенного пункта с целью строительства этнокультурного комплекса — этнического двора и гостевого дома. Сейчас объекты находятся в активной фазе строительства. Примечательно, что в селе Арка дом "на гектаре" станет первой новостройкой со времен распада СССР.Как отмечает Мария Алексеева, ее проект имеет просветительскую ценность и туристический потенциал."В мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов, проживающих в 90 странах. Это менее пяти процентов мирового населения. Из них эвенов всего 22 тысячи человек — капля в море. Надеюсь, наш этнокультурный центр внесет вклад в работу по сохранению культуры эвенов — и радостно, что благодаря государственной программе "Дальневосточный гектар" у нас есть такая возможность", — сказала Алексеева.Программой "Дальневосточный гектар" уже воспользовались 85 тысяч человек. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, почти каждый второй участник программы берет землю для строительства дома, еще треть намерена заниматься на полученном участке сельскохозяйственной деятельностью. Порядка семи процентов собираются реализовать проекты в сфере туризма. Около десяти процентов получателей "гектаров" планируют открыть на них магазины, кафе, технические центры и заниматься другими видами предпринимательской деятельности.

https://ria.ru/20200922/gektar-1577572552.html

https://ria.ru/20200817/1575805513.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, дальневосточный гектар, агентство по развитию человеческого капитала, дальний восток