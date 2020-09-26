https://ria.ru/20200926/elektrichestvo-1577817580.html

Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%

Минэкономразвития России сохраняет прогноз по индексации сетевых тарифов для населения на пять процентов ежегодно в 2020—2023 годах для снижения объема... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T17:25

2020-09-26T17:25

2020-09-27T00:04

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_razvitija_RF" target="_blank">Минэкономразвития </a>России сохраняет прогноз по индексации сетевых тарифов для населения на пять процентов ежегодно в 2020—2023 годах для снижения объема перекрестного субсидирования, для остальных потребителей — на три процента, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макропрогнозе МЭР.Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020–2023 годов составит не более трех процентов ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам, говорится в документе."В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по России сохранится на уровне пяти процентов ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения", — пишет МЭР.Динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6 процента, "в период 2021–2023 годов — не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9 процента до 3,5 процента", отмечается в прогнозе.В тарифах на электроэнергию три составляющие: стоимость ее производства на электростанции, стоимость передачи по электросетям и оплата работы сбытовых компаний. В каждом регионе есть основная сбытовая компания, которая в том числе продает энергию населению, — это гарантирующий поставщик.Тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и предельные уровни платы граждан за коммунальные услуги в 2021–2023 годах по-прежнему будут расти в пределах инфляции.

https://realty.ria.ru/20200124/1563825065.html

https://realty.ria.ru/20200630/1573688939.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика