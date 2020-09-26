Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/dtp-1577806585.html
В Таиланде при столкновении автобуса и грузовика погибли семь человек
Семь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести в столкновении "двухэтажного" автобуса и грузовика с прицепом на трассе в провинции Накхон... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:14
2020-09-26T11:24
паттайя
бангкок
таиланд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149826/55/1498265534_0:37:1981:1151_1400x0_80_0_0_11dd5459b39d091c9737fd4134783ab0.jpg
<strong>БАНГКОК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Семь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести в столкновении "двухэтажного" автобуса и грузовика с прицепом на трассе в провинции Накхон Ратчасима в 200 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкока</a>, сообщает в субботу интернет-версия газеты "Тхай Рат".Авария произошла рано утром в субботу на перекрестке в черте города Накхон Ратчасима, столицы одноименной провинции, говорится в сообщении.Автобус, заказанный группой местных волонтеров системы здравоохранения из одного из районов провинции для ознакомительной поездки в курортный город <a href="http://ria.ru/location_Pattajjja/" target="_blank" data-auto="true">Паттайя</a> на восточном побережье <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a>, врезался в грузовик с прицепом, груженый корнеплодами маниока, проезжавший перекресток в поперечном движению автобуса направлении. Удар пришелся на прицеп, оба автомобиля перевернулись в результате столкновения, сообщает издание.Спасателям пришлось извлекать многих раненых пассажиров и тела погибших из покореженного автобуса. Раненых немедленно доставили в ближайшие больницы. В спасательной операции участвовал 31 экипаж спасателей на автомобилях-пикапах, приспособленных для оказания первой помощи раненым.По информации полиции, ведущей следствие, в автобусе находились волонтеры системы здравоохранения с семьями, всего 47 человек, и водитель. Свидетельские показания, собранные следователями, указывают на постоянное превышение скорости водителем, который спешил на заранее оговоренную встречу с еще двумя автобусами, перевозившими участников той же ознакомительной поездки. По словам свидетелей, водитель при этом несколько раз засыпал за рулем, и его будили пассажиры, говорится в сообщении.Водитель грузовика в аварии не пострадал, сообщает газета.
https://ria.ru/20200719/1574546708.html
паттайя
бангкок
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149826/55/1498265534_199:0:1780:1186_1400x0_80_0_0_81005382a3bf10c79d7baae96926b9e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паттайя, бангкок, таиланд, в мире

В Таиланде при столкновении автобуса и грузовика погибли семь человек

11:14 26.09.2020 (обновлено: 11:24 26.09.2020)
534
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 26 сен – РИА Новости. Семь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести в столкновении "двухэтажного" автобуса и грузовика с прицепом на трассе в провинции Накхон Ратчасима в 200 километрах от Бангкока, сообщает в субботу интернет-версия газеты "Тхай Рат".
Авария произошла рано утром в субботу на перекрестке в черте города Накхон Ратчасима, столицы одноименной провинции, говорится в сообщении.
Автобус, заказанный группой местных волонтеров системы здравоохранения из одного из районов провинции для ознакомительной поездки в курортный город Паттайя на восточном побережье Таиланда, врезался в грузовик с прицепом, груженый корнеплодами маниока, проезжавший перекресток в поперечном движению автобуса направлении. Удар пришелся на прицеп, оба автомобиля перевернулись в результате столкновения, сообщает издание.
Спасателям пришлось извлекать многих раненых пассажиров и тела погибших из покореженного автобуса. Раненых немедленно доставили в ближайшие больницы. В спасательной операции участвовал 31 экипаж спасателей на автомобилях-пикапах, приспособленных для оказания первой помощи раненым.
Карета скорой помощи в Канаде - РИА Новости, 1920, 19.07.2020
19 июля, 06:39
В Канаде автобус с туристами перевернулся у ледников
По информации полиции, ведущей следствие, в автобусе находились волонтеры системы здравоохранения с семьями, всего 47 человек, и водитель. Свидетельские показания, собранные следователями, указывают на постоянное превышение скорости водителем, который спешил на заранее оговоренную встречу с еще двумя автобусами, перевозившими участников той же ознакомительной поездки. По словам свидетелей, водитель при этом несколько раз засыпал за рулем, и его будили пассажиры, говорится в сообщении.
Водитель грузовика в аварии не пострадал, сообщает газета.
111511
Обсудить0
ПаттайяБангкокТаиландВ мире
Рекомендуем
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Умер один из выживших при крушении Ан-26 в Харьковской области
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
У рухнувшего на Украине Ан-26 отказал один из датчиков в левом двигателе
Президент Украины Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
На Украине объявили день траура из-за крушения Ан-26 под Харьковом
Исполняющий обязанности премьера Ливана Мустафа Адиб
И.о. премьера Ливана Мустафа Адиб ушел в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Зеленский поручил приостановить полеты на самолетах, аналогичных Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Зеленский прибыл на место крушения Ан-26 под Харьковом
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине
Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве число заболевших COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Заслуженный пилот России предположил причину крушения Ан-26
Российский ученый Леонид Ринк
Ринк заявил, что для убийства человека можно обойтись без "Новичка"
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море
Американское СМИ: Пентагон планирует радикально нарастить мощь ВМС
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
"Вектор" выпустит в гражданский оборот два варианта вакцины от COVID-19
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На Украине проверяют четыре версии крушения Ан-26
Дети играют во время праздника Воздушная фиеста на 14-м Фестивале воздухоплавания Золотое кольцо России в Переславле-Залесском
В Подмосковье могут приостановить детские выездные мероприятия
Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр
Генштаб: учения "Кавказ-2020" не содержат связанного с Украиной подтекста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния