https://ria.ru/20200926/dtp-1577806585.html

В Таиланде при столкновении автобуса и грузовика погибли семь человек

Семь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести в столкновении "двухэтажного" автобуса и грузовика с прицепом на трассе в провинции Накхон... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:14

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<strong>БАНГКОК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Семь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести в столкновении "двухэтажного" автобуса и грузовика с прицепом на трассе в провинции Накхон Ратчасима в 200 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкока</a>, сообщает в субботу интернет-версия газеты "Тхай Рат".Авария произошла рано утром в субботу на перекрестке в черте города Накхон Ратчасима, столицы одноименной провинции, говорится в сообщении.Автобус, заказанный группой местных волонтеров системы здравоохранения из одного из районов провинции для ознакомительной поездки в курортный город <a href="http://ria.ru/location_Pattajjja/" target="_blank" data-auto="true">Паттайя</a> на восточном побережье <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a>, врезался в грузовик с прицепом, груженый корнеплодами маниока, проезжавший перекресток в поперечном движению автобуса направлении. Удар пришелся на прицеп, оба автомобиля перевернулись в результате столкновения, сообщает издание.Спасателям пришлось извлекать многих раненых пассажиров и тела погибших из покореженного автобуса. Раненых немедленно доставили в ближайшие больницы. В спасательной операции участвовал 31 экипаж спасателей на автомобилях-пикапах, приспособленных для оказания первой помощи раненым.По информации полиции, ведущей следствие, в автобусе находились волонтеры системы здравоохранения с семьями, всего 47 человек, и водитель. Свидетельские показания, собранные следователями, указывают на постоянное превышение скорости водителем, который спешил на заранее оговоренную встречу с еще двумя автобусами, перевозившими участников той же ознакомительной поездки. По словам свидетелей, водитель при этом несколько раз засыпал за рулем, и его будили пассажиры, говорится в сообщении.Водитель грузовика в аварии не пострадал, сообщает газета.

https://ria.ru/20200719/1574546708.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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