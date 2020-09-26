https://ria.ru/20200926/dezinsektsiya-1577813216.html

В Москве проверят данные об отравлении детей после дезинсекции квартиры

Следователи проверят информацию СМИ о том, что двое детей отравились после дезинсекции от клопов в квартире в Москве, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:56

2020-09-26T14:56

2020-09-26T14:56

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Следователи проверят информацию СМИ о том, что двое детей отравились после дезинсекции от клопов в квартире в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По ее словам, в СМИ появилась информация о том, что двое детей восьми и 10 лет попали в больницу после дезинсекции от клопов в квартире.Иванова также подчеркнула, что следователи дадут оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200911/otravlenie-1577090078.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия