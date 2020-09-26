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https://ria.ru/20200926/dezinsektsiya-1577813216.html
В Москве проверят данные об отравлении детей после дезинсекции квартиры
Следователи проверят информацию СМИ о том, что двое детей отравились после дезинсекции от клопов в квартире в Москве, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:56
2020-09-26T14:56
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Следователи проверят информацию СМИ о том, что двое детей отравились после дезинсекции от клопов в квартире в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По ее словам, в СМИ появилась информация о том, что двое детей восьми и 10 лет попали в больницу после дезинсекции от клопов в квартире.Иванова также подчеркнула, что следователи дадут оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200911/otravlenie-1577090078.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве проверят данные об отравлении детей после дезинсекции квартиры

14:56 26.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о том, что двое детей отравились после дезинсекции от клопов в квартире в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по обстоятельствам, изложенным в СМИ", - сказала Иванова.
По ее словам, в СМИ появилась информация о том, что двое детей восьми и 10 лет попали в больницу после дезинсекции от клопов в квартире.
Иванова также подчеркнула, что следователи дадут оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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11 сентября, 13:37
В Москве мать с тремя детьми отравились после дезинфекции квартиры
120020
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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