Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html
Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Америки. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:28
2020-09-26T07:48
фбр
кристофер рэй
джо байден
китай
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073435_174:0:2602:1366_1400x0_80_0_0_cdafe997ba74d0b75d718aa07b11664a.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает РФ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
Боже, дорогой мой Задорнов, как же ты прав!
131
Старый маразматик
122
35
китай
вашингтон (город)
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073435_202:0:2516:1735_1400x0_80_0_0_b7082988a3685da68d86e27dd7ce30c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, кристофер рэй, джо байден, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы в США

03:28 26.09.2020 (обновлено: 07:48 26.09.2020)
8578
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.

"Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела", - сказал Байден в эфире телеканала NBC.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает РФ, Китай и Иран в желании вмешаться в выборы США в 2020 году. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
22348112058
Обсудить35
ФБРКристофер РэйДжо БайденКитайВашингтон (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Боже, дорогой мой Задорнов, как же ты прав!
26 сентября, 03:32
Covid короновирусовичCovid короновирусович
10860102
Старый маразматик
26 сентября, 04:27
HBHoma Brut2020
8950100
Рекомендуем
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Познер назвал причину враждебности американцев к России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России
Здание Верховной Рады Украины
Депутат Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ
Алексей Навальный в Берлине
Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
Марина Удгодская
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
Сельдь
"Бедная селедка": в Сети высмеяли возврат Россией в Латвию 20 тонн рыбы
Рыбий жир
Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Москвичам спрогнозировали возможное повторение бабьего лета
Пожилая женщина с банковской картой
Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния