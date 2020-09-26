https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Америки. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T03:28

2020-09-26T03:28

2020-09-26T07:48

фбр

кристофер рэй

джо байден

китай

вашингтон (город)

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает РФ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.

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35

китай

вашингтон (город)

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, кристофер рэй, джо байден, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире