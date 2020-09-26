https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html
Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Америки. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:28
2020-09-26T03:28
2020-09-26T07:48
фбр
кристофер рэй
джо байден
китай
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073435_174:0:2602:1366_1400x0_80_0_0_cdafe997ba74d0b75d718aa07b11664a.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает РФ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
Covid короновирусович
Боже, дорогой мой Задорнов, как же ты прав!
131
Homa Brut2020
Старый маразматик
122
35
китай
вашингтон (город)
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073435_202:0:2516:1735_1400x0_80_0_0_b7082988a3685da68d86e27dd7ce30c6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, кристофер рэй, джо байден, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире