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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/belorussiya-1577816400.html
Минская милиция опровергла сообщения о задержании активистки Багинской
Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома уточнила, что 73-летняя активистка белорусской оппозиции Нина Багинская не задержана. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:41
2020-09-26T16:41
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома уточнила, что 73-летняя активистка белорусской оппозиции Нина Багинская не задержана.Ранее в субботу во время "женской акции" протеста на Комаровском рынке в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Багинскую, которая держала бело-красно-белый флаг, двое сотрудников ОМОН поместили в милицейский микроавтобус.Между тем в соцсетях появились фотографии Багинской, которая ходит в центре города, но уже без флага.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577697764.html
Эту модам задерживать опасно,не равен час помрет , а скажут милиция забила! Пусть бродит, она вроде не буйная!
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

Минская милиция опровергла сообщения о задержании активистки Багинской

16:41 26.09.2020
3625
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктивистка Нина Багинская на марше оппозиции в Минске
Активистка Нина Багинская на марше оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома уточнила, что 73-летняя активистка белорусской оппозиции Нина Багинская не задержана.
Ранее в субботу во время "женской акции" протеста на Комаровском рынке в Минске Багинскую, которая держала бело-красно-белый флаг, двое сотрудников ОМОН поместили в милицейский микроавтобус.
"Она не задержана и не задерживалась", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Между тем в соцсетях появились фотографии Багинской, которая ходит в центре города, но уже без флага.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Эту модам задерживать опасно,не равен час помрет , а скажут милиция забила! Пусть бродит, она вроде не буйная!
26 сентября, 17:06
Станислав СоловьевСтанислав Соловьев
1200012
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