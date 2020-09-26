https://ria.ru/20200926/baginskaya-1577813292.html
В Минске задержали активистку Багинскую
Активистку Нину Багинскую задержали на "женской акции" протеста на Комаровском рынке в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:59
2020-09-26T14:59
2020-09-26T14:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Активистку Нину Багинскую задержали на "женской акции" протеста на Комаровском рынке в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.73-летнюю активистку, которая держала бело-красно-белый флаг, задерживали двое сотрудников ОМОН, ее поместили в милицейский микроавтобус. При задержании Багинская сопротивлялась и кричала.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/protesty-minsk-1577812569.html
Степан Краснов
Правильно сделали....
60
Ольга Занкова
дома сидеть бабушка не пробовала?
51
13
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире