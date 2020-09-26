https://ria.ru/20200926/an-26--1577803855.html

Пилот Ан-26 сообщал о готовности посадить самолет с неполадками

Пилот разбившегося в Харьковской области Ан-26 говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после сообщения о неполадках с двигателем, сообщил в субботу... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T09:35

2020-09-26T09:35

2020-09-26T09:35

крушение ан-26 под харьковом

антон геращенко

ан-26

мвд украины

харьковская область

чугуев

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Пилот разбившегося в Харьковской области <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после сообщения о неполадках с двигателем, сообщил в субботу замглавы МВД Украины <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a>.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

харьковская область

чугуев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, антон геращенко, ан-26, мвд украины, харьковская область, чугуев, в мире