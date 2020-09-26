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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/aktsiya-1577811307.html
Станцию минского метро закрыли из-за готовящейся акции протеста оппозиции
Станция метро "Площадь Победы" в центре Минска временно закрыта на вход и выход для пассажиров, сообщила в субботу пресс-служба подземки белорусской столицы. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:45
2020-09-26T15:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Станция метро "Площадь Победы" в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> временно закрыта на вход и выход для пассажиров, сообщила в субботу пресс-служба подземки белорусской столицы.Оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в субботу днем планирует провести акцию протеста в районе площади Победы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Станцию минского метро закрыли из-за готовящейся акции протеста оппозиции

13:45 26.09.2020 (обновлено: 15:10 26.09.2020)
1301
© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
Метро в Минске во время протестов 11.08.20 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Станция метро "Площадь Победы" в центре Минска временно закрыта на вход и выход для пассажиров, сообщила в субботу пресс-служба подземки белорусской столицы.
Оппозиция Белоруссии в субботу днем планирует провести акцию протеста в районе площади Победы.
"Двадцать шестого сентября в 13.05 (совпадает с мск) закрыта станция "Площадь Победы" для посадки и высадки пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силой - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 19:34
Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силойВ Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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