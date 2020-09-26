Станцию минского метро закрыли из-за готовящейся акции протеста оппозиции
13:45 26.09.2020 (обновлено: 15:10 26.09.2020)
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© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
© Иллюстрация РИА Новости
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Станция метро "Площадь Победы" в центре Минска временно закрыта на вход и выход для пассажиров, сообщила в субботу пресс-служба подземки белорусской столицы.
Оппозиция Белоруссии в субботу днем планирует провести акцию протеста в районе площади Победы.
"Двадцать шестого сентября в 13.05 (совпадает с мск) закрыта станция "Площадь Победы" для посадки и высадки пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
24 сентября, 19:34Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силойВ Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.
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