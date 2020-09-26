В Минске несколько человек задержали за участие в акции протеста
13:11 26.09.2020 (обновлено: 13:23 26.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Несколько человек задержали за участие в несанкционированном массовом мероприятии в минском парке "Дружбы народов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сказал собеседник агентства.
В субботу в минском парке "Дружбы народов" проходил "Забег свободных" - марафон в поддержку свободной Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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