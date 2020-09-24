https://ria.ru/20200924/zhile-1577717211.html

Приморье вдвое увеличило темпы обеспечения детей-сирот жильем

Власти Приморья вдвое увеличили темпы обеспечения жильем детей-сирот – до 746 человек с начала года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:20

2020-09-24T16:20

2020-09-24T16:20

жилье

олег кожемяко

приморский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморья</a> вдвое увеличили темпы обеспечения жильем детей-сирот – до 746 человек с начала года, сообщает правительство региона."В текущем году квартиры получили уже 746 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество новоселов увеличилось почти в два раза", - говорится в сообщении.Ранее по инициативе главы региона <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олега Кожемяко</a> муниципалитеты получили полномочия по подбору жилья для сирот. Также появилась новая мера поддержки – сертификат. Он позволяет очереднику самостоятельно найти для себя квартиру в пределах суммы. Из 746 человек 319 получили квартиры с помощью таких сертификатов.Всего в 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе направили свыше 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что квартиры получат около 1 тысячи человек.В регионе действует Государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества и доступности образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

https://realty.ria.ru/20200921/belorussiya-1577539419.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, олег кожемяко, приморский край, общество