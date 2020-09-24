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Приморье вдвое увеличило темпы обеспечения детей-сирот жильем
Власти Приморья вдвое увеличили темпы обеспечения жильем детей-сирот – до 746 человек с начала года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:20
2020-09-24T16:20
жилье
олег кожемяко
приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморья</a> вдвое увеличили темпы обеспечения жильем детей-сирот – до 746 человек с начала года, сообщает правительство региона."В текущем году квартиры получили уже 746 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество новоселов увеличилось почти в два раза", - говорится в сообщении.Ранее по инициативе главы региона <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олега Кожемяко</a> муниципалитеты получили полномочия по подбору жилья для сирот. Также появилась новая мера поддержки – сертификат. Он позволяет очереднику самостоятельно найти для себя квартиру в пределах суммы. Из 746 человек 319 получили квартиры с помощью таких сертификатов.Всего в 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе направили свыше 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что квартиры получат около 1 тысячи человек.В регионе действует Государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества и доступности образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
https://realty.ria.ru/20200921/belorussiya-1577539419.html
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жилье, олег кожемяко, приморский край, общество

Приморье вдвое увеличило темпы обеспечения детей-сирот жильем

16:20 24.09.2020
229
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Власти Приморья вдвое увеличили темпы обеспечения жильем детей-сирот – до 746 человек с начала года, сообщает правительство региона.
"В текущем году квартиры получили уже 746 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество новоселов увеличилось почти в два раза", - говорится в сообщении.
Ранее по инициативе главы региона Олега Кожемяко муниципалитеты получили полномочия по подбору жилья для сирот. Также появилась новая мера поддержки – сертификат. Он позволяет очереднику самостоятельно найти для себя квартиру в пределах суммы. Из 746 человек 319 получили квартиры с помощью таких сертификатов.
Всего в 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе направили свыше 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что квартиры получат около 1 тысячи человек.
В регионе действует Государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества и доступности образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 11:54
Компании из Белоруссии помогут строить жилье и соцобъекты в Приморье
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ЖильеОлег КожемякоПриморский крайОбщество
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